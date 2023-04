Edyta Herbuś gorzko odniosła się do kwestii relacji z Agnieszką Kaczorowską. Wygląda na to, że z dawnej zażyłości niewiele pozostało.

Edyta Herbuś zorganizowała na swoim instagramowym profilu sesję pytań i odpowiedzi. Nie mogło zabraknąć wątku Agnieszki Kaczorowskiej, której słowa o koleżance po fachu i pracy w jednym teatrze odbiły się w mediach szerokim echem. Zobaczcie, co prowadząca "You Can Dance" miała do powiedzenia na ten temat.

Edyta Herbuś o Agnieszce Kaczorowskiej: "Ma problem"

Agnieszka Kaczorowska rozpętała prawdziwą burzę po tym, jak ujawniła, że została usunięta z obsady spektaklu "Ślub doskonały" w Teatrze Tu i Teraz, gdzie występowała w jednej z głównych ról. Oliwy do ognia dolał fakt, że stało się to tuż przed kolejnym przedstawieniem. Zirytowana tancerka opowiedziała fanom, co się wydarzyło, wspominając, że została zastąpiona przez dublerkę. Okazuje się, że chodzi o Edytę Herbuś. Ta, wywołana do tablicy, dała do zrozumienia, że ich relacje, mówiąc delikatnie, nie są najlepsze.

East News/TRICOLORS

Podczas sesji Q&A na Instagramie Edyty Herbuś, jedna z osób zadała pytanie o Agnieszkę Kaczorowską i niefartowne określenie "dublerka". Zdaniem komentującej, Agnieszka w ten sposób nie okazała szacunku Edycie. Doprecyzujmy jednak, że tancerka zaznaczyła, że użyła tego słowa w ramach cytatu. Herbuś postanowiła odnieść się do sprawy i przy okazji rzuciła nowe światło na relację z gwiazdą "Klanu":

Mnie to nie dotyka. Raczej współczuję obsesji... Jeśli ktoś zabrania wypowiadać moje imię w swojej obecności, to znaczy, że ma problem. Życzę jej, by znalazła wewnętrzny spokój - napisała Edyta Herbuś

Instagram/edytaherbus

Przypomnijmy, że gdy Agnieszka Kaczorowska opowiedziała o utracie pracy, poinformowała, że nie jest pierwszą osobą, którą w Teatrze Tu i Teraz tak potraktowano.

Otrzymałam informację telefoniczną od pani producent teatru "Tu i Teraz", że ja nie zagram tych spektakli, zagra je - cytuję - moja dublerka. Ta decyzja jest dla mnie niezrozumiała. Poprosiłam o oficjalne, szczegółowe wyjaśnienia powodu tej decyzji i go do tej pory nie otrzymałam

Prezes zarządu instytucji, Kamila Polak, w odpowiedzi opublikowała w sieci ogłoszenie, w którym wzywa byłą współpracownicę do zaprzestania publikowania tego rodzaju treści, grożąc, że ujawni prawdziwe powody jej zwolnienia. Przy okazji zaznaczyła, że w jej teatrze nie ma miejsca na nieetyczne traktowane pracowników. Z tą opinią zgodziły się inne znane osoby, występujące w teatrze Kamili Polak, m.in. Edyta Herbuś i Qczaj. Z kolei Agnieszka Kaczorowska, już na chłodno, uznała, że dobrze się stało, bo kończąc tę współpracę poczuła, jakby zdjęła ciężar z pleców.

East News/VIPHOTO

A co wy o tym sądzicie? Spodziewaliście się, że między Agnieszką Kaczorowską i Edytą Herbuś aktualnie układa się tak źle?

East News/TRICOLORS