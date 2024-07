Izabela Janachowska, jako ślubna ekspertka doskonale wiedziała, na jaką kreację postawić podczas premiery filmu "Ślub doskonały". Uwielbiana prezenterka wybrała białą, długą suknię, w której sama wyglądała jak.... Panna młoda. Skradła show na czerwonym dywanie?

Reklama

Izabela Janachowska na premierze filmu "Ślub doskonały"

W Warszawie odbyła się uroczysta premiera filmu komediowego "Ślub doskonały", w reżyserii Nicka Morana. Już sama jego obsada robiła wrażenie - na szklanym ekranie mogliśmy podziwiać Ewę Kasprzyk, Magdalenę Lamparską czy Piotra Głowackiego. Nic więc dziwnego, że i na ściance pojawiła się cała plejada gwiazd, a wydarzenie stało się idealną okazją do prawdziwej rewii mody. Uwagę na siebie zwracała m. in, Izabela Janachowska, która postawiła na śnieżnobiałą suknię z trenem.

VIPHOTO/East News

Zobacz także: Izabela Janachowska pokazała pokój synka w nowym domu. Tak mieszka mały Chrisek

Ostatnio Izabela Janachowska zachwyciła krwistoczerwoną kreacją. Teraz z kolei postawiła na zupełnie inny look. Nawiązując do tytułu "Ślub doskonały" postawiła na śnieżnobiałą suknię do samej ziemi. Krój syrenki idealnie podkreśla jej zgrabną sylwetkę, z kolei dopasowana góra wyeksponowała szczupłe ramiona. Ciężko obojętnie przejść także obok asymetrycznego zdobienia, które widnieje na jej ramieniu. Szyku dodaje z kolei biżuteryjna broszka, rozkloszowany dół sukni, gustowne rozcięcie oraz długi tren!

VIPHOTO/East News

Zobacz także: Izabela Janachowska pokazała kuchnię w nowym apartamencie. Marmurowy blat na wyspie robi wrażenie

Zobacz także

Idealnym dopełnieniem stylizacji jest delikatny i naturalny makijaż oraz rozpuszczone, gładko zaczesane włosy. Przy tak ozdobnej sukni Izabela Janachowska postawiła na minimalistyczne dodatki, w postaci perłowych kolczyków i srebrnych pierścionków. Szpilki w kolorze nude sprawiają, że prezenterka wydaje się jeszcze wyższa. Faktycznie tego wieczoru wyglądała jak panna młoda?

VIPHOTO/East News

VIPHOTO/East News

VIPHOTO/East News

VIPHOTO/East News