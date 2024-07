Kilka miesięcy temu szerokim echem w mediach odbiła się wypowiedź Anny Muchy dla Party.pl o nierówności płacowej w show-biznesie. Gwiazda "M jak miłość" nie przebierała w słowach tłumacząc:

To, co jest ku***sko nie w porządku, to nierówność płacowa, która ciągle istnieje! I niech mi młodsze koleżanki nie opowiadają pierdół, że są zadowolone ze swojego wynagrodzenia… Bardzo mnie to cieszy, że mają pieniądze na waciki, ale jeśli w tym czasie faceci zarabiają dwa razy więcej od nas, to coś jest nie tak - mówiła gwiazda.

O zdanie w tej sprawie postanowiliśmy zapytać Agnieszkę Kaczorowską!

Agnieszka Kaczorowska nie ukrywa, że pieniądze są dla niej istotnym tematem, i podobnie jak Joanna Przetakiewicz, mówi o nich głośno:

Mam taką osobowość i podejście do pieniądza, że ja lubię zarabiać pieniądze, lubię mówić o tym głośno, dlatego bardzo podoba mi się to co robi Joanna Przetakiewicz, bo to jest zmiana myślenia na ten temat, chowanie tej fałszywej skromności. To duża część naszego życia, warto o nie zadbać, z każdej strony i ja o to dbam - przekonuje Agnieszka w rozmowie z Party.pl.