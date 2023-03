Agnieszka Kaczorowska pochwaliła się płaskim brzuszkiem zaledwie kilka miesięcy po porodzie! Pierwsze dziecko aktorki przyszło na świat dokładnie 26 lipca. Kaczorowska i jej mąż, Maciej Pela zostali wówczas rodzicami małej Emilki. Od tamtej chwili minęły niecałe trzy miesiące, a młoda mama już zachwyca figurą! Agnieszka opublikowała w sieci zdjęcia, na których dokładnie widać, że w ekspresowym tempie wróciła do formy po ciąży. Zobaczcie, co napisała o swoim brzuszku i z jakim apelem zwróciła się do swoich fanek! Agnieszka Kaczorowska pokazała brzuszek Agnieszka Kaczorowska opublikowała na swoim profilu na Instagramie długi wpis, w którym przyznała wróciła już do wagi sprzed ciąży i teraz jest zadowolona ze swojej figury. Gwiazda "Klanu" opublikowała również zdjecie na którym pochwaliła się płaskim brzuszkiem, a przy okazji zwróciła się do swoich fanek z prośbą, żeby się do niej nie porównywały. Dlaczego? Od tygodni media dużo piszą na temat mojej sylwetki...że tak świetnie wyglądam 3 miesiące po porodzie...Tak, jest super! ☺️😉 Wróciłam praktycznie do wagi sprzed ciąży. Jestem zadowolona z tego jak wyglądam, ALE bardzo chcę się z Wami podzielić kilkoma rzeczami... ❣️Po pierwsze nie porównujcie się proszę do mnie, jeśli nie trenowałyście nigdy nic zawodowo! Moje ciało jest przetańczone od 6. roku życia i choć już sportowo tego nie robię, to dalej jest to CIAŁO SPORTOWE, które znacznie szybciej się regeneruje.💪🏻- napisała Agnieszka Kaczorowska. Młoda mama nie ukrywa jednak, że chociaż wróciła już do wagi sprzed ciąży, to jej ciało nie jest jeszcze idealne. Waga wagą, ale siła, jędrność skóry, widoczność mięśni...No cóż, to nie to samo co wcześniej. Kaloryfera brak, do...