Kiedy kilka dni temu Agnieszka Kaczorowska pochwaliła się zdjęciem swoich stóp na Instagramie z pewnością nie spodziewała się, że wywoła takie zamieszanie. Fani gwiazdy serialu "Klan" wytykali w komentarzach, że jej stopy nie wyglądają najlepiej. " Masz palce jak stara baba, aż jestem w szoku" pisali pod fotografią zamieszczoną przez Agnieszkę Kaczorowską. Tancerka postanowiła odpowiedzieć na krytykę i na swoim blogu wytłumaczyła, dlaczego nie wstydzi się swojego ciała.

- Ostatnio internet obiegło zdjęcie moich stóp, które wrzuciłam na Instagram. Bardzo zabawne, jaką furorę zrobiło. Jest to narzędzie mojej pracy, którego się nie wstydzę i które przypomina mi, że nie można mieć wszystkiego, ale można mieć wszystko o czym się marzy. Stopy pokazują mi, jak wiele pracy włożyłam, ile godzin wytańczyłam, ile barier pokonałam, aby być tu gdzie teraz jestem. Najlepsze jest to, że nie zamierzam dać im zbytnio odpoczywać. Zamierzam pracować nimi dalej i dawać im ostry wycisk. Nie marzę o stopach, które wyglądają idealnie, jak z reklamy. Chcę tylko, aby były zdrowe, silne i zadbane. W 2012 roku miałam kontuzję stopy, to był bardzo trudny moment mojego życia, o którym może kiedyś zdecyduję się opowiedzieć Wam szczegółowo. Od tamtej pory jednak, to stopy są dla mnie najważniejszą częścią ciała. Dbam o nie, bo wiem, że to podstawa tańca…i nie tylko.