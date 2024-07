1 z 9

Agnieszka Kaczorowska w czułych objęciach po treningu do "Tańca z Gwiazdami"! Pewnie domyślacie się kim jest przystojniak, z którym się tak żegna. To Michał Malinowski! Para w poprzedni piątek zdobyła uznanie widzów i przeszła do kolejnego odcinka tanecznego show Polsatu. Teraz znowu muszą dać z siebie 100% i przygotować układ. Widać, że Michał Malinowski i Agnieszka Kaczorowska świetnie się dogadują, a paparazzi przyłapali ich w objęciach pod szkołą tańca. Co o tym myślicie?

