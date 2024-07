Rusza siódma polsatowska edycja programu "Taniec z Gwiazdami". W wiosennej odsłonie show na parkiecie znów zobaczyliśmy 11 par. Z programem pożegnali się Kasia Sawczuk oraz Wojciech Jeschke. Najlepsza była Paulina Chylewska.

22:27: WYNIKI!

Z programem pożegnali się Kasia Sawczuk, która była uznawana za faworytkę oraz Wojciech Jeshke! Zaskoczeni?

22:12 - ogólna punktacja:

Paulina Chylewska i Jacek Jeschke - 37

Marcin Korcz i Wiktoria Omyła - 36

Iwona Cichosz i Stefano Terrazzino - 33

Robert Koszucki i Hanna Żudziewicz - 32

Natalia Szoeder i Jan Kliment - 31

Michał Malinowski i Agnieszka Kaczorowska - 30

Dominika Gwit i Żora Koroliow - 29

Mariusz Kałamaga i Walerija Żurawlewa - 29

Katarzyna Sawczuk i Wojciech Jeschke - 29

Monika Mariotti i Rafał Maserak - 28

Tomasz Zimoch i Paulina Biernat - 25

22:05 - tango Moniki Mariotti i Rafała Maseraka!

Iwona Pavlović: 5

Andrzej Grabowski: 9

Beata Tyszkiewicz: 9

Michał Malitowski: 5

Razem - 28 pkt.

22:00 - cha cha Marcina Korcza - gwiazdora Przyjaciółek oraz Wiktorii Omyły!

Iwona Pavlović: 9

Andrzej Grabowski: 10

Beata Tyszkiewicz: 9

Michał Malitowski: 8

Razem - 36 pkt.

21:55: tango Kasi Sawczuk i Wojtka Jeschke!

Iwona Pavlović: 5

Andrzej Grabowski: 9

Beata Tyszkiewicz: 9

Michał Malitowski: 6

Razem - 29 pkt.

21:45 - walc Tomasza Zimocha i Pauliny Biernat.

Iwona Pavlović: 3

Andrzej Grabowski: 8

Beata Tyszkiewicz: 10

Michał Malitowski: 4

Razem - 25 pkt.

21:35: Iwona Cichosz i Stefano Terrazzino zatańczyli cha chę! Iwona jest osobą niesłyszącą.

Nie słyszysz, ale udowadniasz nam, że muzyka jest w twojej głowie. Piękne jest to, że osoba, która nie słyszy, tak tańczy - mówiła z łzami w oczach Iwona Pavlović.

Iwona Pavlović: 7

Andrzej Grabowski: 10

Beata Tyszkiewicz: 9

Michał Malitowski: 7

Razem - 33 pkt.

21:10: Mariusz Kałamaga i Walerija Żurawlewa zatańczyli jive'a.

Iwona Pavlović: 5

Andrzej Grabowski: 9

Beata Tyszkiewicz: 9

Michał Malitowski: 6

Razem - 29 pkt.

21:04: walc Pauliny Chylewskiej i Jacka Jeshke!

To było tak poprawne, tak dobre, to jest pierwszy odcinek, a co będzie dalej? Genialnie! - Iwona Pavlović na stojąco oklaskiwała Chylewską!