Agnieszka Jastrzębska to jedna z najbardziej charyzmatycznych dziennikarek, która prywatnie przyjaźni się z wieloma gwiazdami. Dziennikarka jest wszędzie tam, gdzie coś się dzieje, a dzięki swojemu sprytowi potrafi namówić gwiazdy nawet do najbardziej przełomowych zwierzeń z życia prywatnego. Ostatnio rozmawiając z Dorotą Szelągowską o programie "Dorota was urządzi" zadała pytanie o rozwód z Adamem Sztabą, na które córka Grocholi nie mogła nie odpowiedzieć. Przypomnijmy: "To moje najbardziej traumatyczne przeżycie"

W drugiej części rozmowy Dorota opowiedziała o tym, jak bardzo kocha buty. Po ciąży i narodzinach syna Antka jej stopa urosła do rozmiaru 42. Wtedy Jastrzębska wyznała swój sekret:

Po ciąży stopa się zwiększa. Miałam to samo

Wiedzieliście o tym? Na pewno Zosia Ślotała powinna zastanowić się nad rozmiarem stopy jeśli przed porodem będzie kupować nowe buty.







