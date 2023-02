Dorota Szelągowska gorzko o "rozwodzie kościelnym" z Adamem Sztabą. "Czułam niesmak"

Choć Dorota Szelągowska i Adam Sztaba od ośmiu lat są po rozwodzie, to o unieważnieniu ich ślubu kościelnego zrobiło się głośno dopiero w zeszłym roku. Dopełnienie formalności było konieczne, ze względu na nowy związek muzyka i planowany ślub Adama Sztaby z Agnieszką Dranikowską. Teraz dekoratorka wnętrz postanowiła otworzyć się na temat "rozwodu kościelnego" i wyznała, że długi i trudny proces niewątpliwie zniechęcił ją do kościoła.

Dorota Szelągowska i Adam Sztaba przez lata uchodzili za jedną z najgorętszych par w show-biznesie. Para po jedenastu latach związku w 2013 roku postanowiła sformalizować swoją relację. Niestety, zaledwie dwa lata po wymarzonym ślubie, muzyk i gwiazda TVN spotkali się w sądzie na sprawie rozwodowej.

Niedługo po rozwodzie z Dorotą Szelągowską, Adam Sztaba związał się ze swoją managerką - Agnieszką Dranikowską, z którą wziął ślub cywilny niespełna rok od zakończenia poprzedniego małżeństwa. Ze względu na przekonania religijne kompozytor zaczął nalegać na kościelne unieważnienie poprzedniego związku, jednak proces ciągnął się aż przez dwa lata.

Teraz na łamach "Wysokich Obcasów" Dorota Szelągowska postanowiła opowiedzieć o szczegółach "rozwodu kościelnego".

- Cały proces trwał dwa lata, nikt nikomu nie dał łapówki, księża ślęczeli nad aktami dotyczącymi intymnych szczegółów naszego życia, przesłuchiwano świadków, a kościelni prawnicy dostali niezłe wynagrodzenie. A ja czułam niesmak. Taki porządny. I miałam poczucie, że nijak to się ma do tego, co wiedziałam o wierze i sakramentach. No a potem okazało się, że jesteś jednak wykluczony, jeśli nie zamierzasz brać kolejnego ślubu i nie zamierzasz też żyć w czystości. I w ogóle co znaczy "czystość"? Potem pytania już poszły lawinowo i zdałam sobie sprawę, że moje odpowiedzi i odpowiedzi Kościoła są na dwóch biegunach - wyznaje.