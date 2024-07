Od kilku tygodni prasa żyje rozstaniem Adama Sztaby i Doroty Szelągowskiej. Prezenterka uciekła w pracę - jej program cieszy się dużym zainteresowaniem w TVN Style, a co za tym idzie, szykuje się do kolejnego sezonu. W trudnych dla niej chwilach może liczyć też na wsparcie znajomych jej gwiazd. Przypomnijmy: Nie tylko Szulim wspiera Szelągowską. Jej rozstanie przeżywa też inna gwiazda

Dziś w Dzień Dobry TVN widzowie mieli okazję zobaczyć kulisy powstania jej programu "Dorota was urządzi". Agnieszka Jastrzębska sprytnie podpytała gwiazdę nie tylko o zmiany zawodowe, ale i te, które zaszły w życiu prywatnym. Szelągowska znana jest z tego, że uwielbia remontować swoje mieszkanie i robi to bardzo często, choć dla wielu jest to zbyt męczące. Wtedy dziennikarka skorzystała z okazji, żeby wpleść wątek rozwodu:

Jastrzębska: Też musisz mieć niesamowicie zbudowaną psychikę, bo według badań psychologicznych, to jest tak, że remont obok rozwodu i śmierci najbliższej osoby, to jest najbardziej traumatyczne przeżycie Szelągowska: Świetnie przechodzę traumę, na to wygląda, że jestem wielbicielką traum. Jest jednak taki moment, kiedy odechciewa się żyć. Kiedy ten pył jest wszędzie i człowiek zastanawia się, dlaczego to zrobił.

Jednocześnie sama zaznaczyła, że musi znów remontować swoje mieszkanie, bo ma za małą garderobę, a ubrań przybywa.

Jak widać, zmiany tylko na lepsze.

Tak mieszka Dorota Szelągowska: