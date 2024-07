Agnieszka Hyży, redaktor prowadząca magazynu "Wedding Show", w rozmowie z Party.pl opowiedziała, jak powinny wyglądać przygotowania do wymarzonego ślubu. Gwiazda Polsatu przyznaje, że według niej każda panna młoda w dniu swojego ślubu powinna wyglądać jak księżniczka. Przy okazji Agnieszka Hyży zdradziła nam, dlaczego na swoim ślubie z Grzegorzem Hyżym zrezygnowała z welonu.



To była zupełnie inna uroczystość i my do tego podchodziliśmy zupełnie inaczej i chyba też o innych rzeczach wtedy myśleliśmy. Mieliśmy też świadomość takiej sytuacji, jaka wokół nas jest i też myślę, że przywiązywaliśmy do innych rzeczy po prostu wtedy wagę a nie do tego czy on ma taki a nie inny smoking, czy ja mam taką a nie inną sukienkę. I raczej postawiliśmy na skromność. Jakoś nie myślałam wtedy czy ten welon ma być, czy ma go nie być.