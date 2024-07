Agnieszka Dygant jest jedną z najbardziej lubianych polskich aktorek, a już wkrótce będziemy mogli zobaczyć ją w hitowym filmie. Gwiazda wystąpi bowiem w drugiej części "Listów do M.", które cieszą się ogromną sympatią widzów. Zobacz: Powstaje druga część Listów do M. Do Kożuchowskiej dołączy plejada gwiazd

Dygant każdą wolną chwilę poświęca jednak rodzinie, a zwłaszcza ukochanemu synowi Xaweremu. Aktorka mocno strzeże jego prywatności i nie chce, aby był rozpoznawalny. Nie wyobraża sobie również, że mógłby wziąć udział w programie typu talent-show. Takie podejście nie jest niczym zaskakującym, ponieważ sama od lat pracuje w show-biznesie i doskonale wie, jakie czyhają niebezpieczeństwa w tym świecie. Przyznała jednak, że program "Mali Giganci" bardzo jej się podoba:

Trzymam za niego kciuki. W jury jest Kasia Bujakiewicz, ona gra od dziecka. Z Kubą, Agnieszką i Filipem tworzą zestaw od czapy. Każdy jest totalnie inny, to może zadziałać.

Show cieszyło się ogromną popularnością wśród widzów w zeszłym tygodniu.

