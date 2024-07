Ostatnio gwiazdy upodobały sobie zmiany koloru włosów. Najpierw Ewa Farna przefarbowała się na rudo , Małgorzata Kożuchowska zaszalała z kolorem czerwonym a teraz Agnieszka Chylińska zrobiła się na blond! Oczywiście nie wspominamy o Rihannie i Kate Perry - weterankach szaleństw z kolorami na głowie.

Panuje obiegowa opinia, że zmiana fryzury symbolizuje zmiany w życiu. Ciekawe co w takim razie szykuje Agnieszka Chylińska? A może powinniśmy spytać co jeszcze? Przez ostatnie lata przecież gwiazda zmieniła się bardzo wyraźnie. Począwszy od repertuaru - słodki pop z elementami disco - a skończywszy na stylu: krótkie obcisłe sukienki i wysokie szpilki. Gdy teraz przefarbowała włosy na blond jesteśmy pewni, że zmiana na Barbie właśnie się dokonała ostatecznie. Aż strach pomyśleć co będzie dalej...