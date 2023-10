Agnieszka Chylińska była jedną z gwiazd drugiego dnia Top of the Top Sopot Festivalu. Podczas wydarzenia zaprezentowała fanom próbkę tego, co będą mogli zobaczyć na jej nowej trasie koncertowej "Kiedyś do Ciebie wrócę". Na chwilę przed startem festiwalu udzieliła także krótkiego wywiadu, podczas którego upomniała Mateusza Hładkiego:

No to po co mnie zaprosiłeś?

O co chodziło? Zobaczcie sami

Agnieszka Chylińska podczas wywiadu: "No to po co mnie zaprosiłeś?"

Agnieszka Chylińska króluje na scenie od 30 lat z krótką przerwą. Kiedy wyszła na scenę podczas Top of the Top Sopot Festiwalu publiczność przywitała ją owacjami na stojąco. Wokalistka dzieliła się swoim doskonałym humorem i zadbała nie tylko o oprawę muzyczną ale również o kontakt z publicznością. Zaprezentowała także zupełnie nowe aranżacje swoich największych hitów. Występ Agnieszki Chylińskiej w Sopocie był szeroko komentowany w sieci. Tuż przed startem koncertu udzieliła jeszcze krótkiego wywiadu Mateuszowi Hładkiemu i Mateuszowi Opyrchałowi.

Agnieszka Chylińska sama nie mogła uwierzyć w to, że minęło jej już 30 lat na scenie, z małą przerwą, którą robiła sobie, gdy została matką. W swoim stylu zwróciła również uwagę dziennikarzom, którzy użyli określenia, że "wraca na scenę":

Ja wracam? Ja cały czas na niej jestem, od 30 lat

To była również chwila, kiedy Agnieszka Chylińska mogła zaznajomić fanów, ze swoją nową trasą koncertową. Plakat promujący trasę "Kiedyś do Ciebie wrócę" widniał również na katanie, którą miała na sobie podczas Top of the Top Sopot Festivalu. Pod koniec wywiadu Mateusz Hładki głośno przyznał, że kończy im się czas antenowy, co Agnieszka Chylińska podsumowała ze śmiechem:

No to po co mnie zaprosiłeś?!

Prezenter na koniec dodał, że z pewnością to czego Agnieszka Chylińska nie zdążyła przekazać podczas krótkiego wywiadu, będzie mogła nadrobić podczas sopockiego występu, co podsumowała w swoim stylu:

Nie mów, co ja mam mówić! Ja wiem, co chciałam powiedzieć... Serdecznie pozdrawiam i pamiętajcie: trasa 30 lat!

Oglądaliście Sopot? A może wybieracie się na nową trasę koncertową Agnieszki Chylińskiej?

