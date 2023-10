Agnieszka Chylińska wzięła udział w sesji zdjęciowej i zaskoczyła nowym wizerunkiem. Artystka na swojej trasie koncertowej zaprezentowała najnowszą metamorfozę. Po tym jak niedawno ścięła włosy, teraz przyszedł czas na diametralną zmianę koloru. Agnieszka Chylińska pożegnała blond!

Agnieszka Chylińska znów przeszła metamorfozę. Tak teraz wygląda artystka!

Agnieszka Chylińska w ostatnich latach nieustannie zaskakiwała metamorfozami i udowadniała, że nie boi się eksperymentów. Artystka nosiła już irokeza, a ostatnio zdecydowała się na geometryczną grzywkę i mocno zaskoczyła swoich fanów fryzurą z pazurem. Teraz Agnieszka Chylińska znów zdecydowała się na zmianę i pożegnała blond włosy.

Podczas trasy "Never Ending Sorry Tour" piosenkarka zachwyciła w czarnych, krótkich włosach. W takim wydaniu Agnieszka Chylińska wygląda doskonale i trzeba przyznać, że ten kolor idealnie do niej pasuje. Sami zobaczcie!

Pod koniec kwietnia Agnieszka Chylińska zdecydowała się na bardzo krótką geometryczną grzywkę. Wygląda na to, że w takiej fryzurze gwiazda czuje się dobrze, ale postanowiła nieco podkręcić ten look i zamiast blondu postawiła na kolor czarny. Wyszła metamorfoza z pazurem.

W jakim wydaniu Agnieszka Chylińska wygląda lepiej? W blondzie czy w czarnych włosach?

