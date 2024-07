Agnieszka Chylińska opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcie z podróży do Londynu. Artystka na fotografii czyta książkę, ale uwagę zwraca też nowa fryzura piosenkarki. Agnieszka Chylińska postawiła na ostre cięcie, ale w zupełnie innym stylu. Ta geometryczna grzywka to dość rzadki wybór w ostatnich latach! Zobaczcie zdjęcia...

Agnieszka Chylińska zaskoczyła metamorfozą!

Agnieszka Chylińska to prawdziwa królowa metamorfoz, a na jej głowie pojawiały się już różne wariacje kolorystyczne łącznie z zielenią i różem. Teraz artystka jest wierna blondowi, ale zdecydowała się na dość oryginalne cięcie. Geometryczne grzywki to dość nieoczywisty wybór i dodają pazura, dlatego do Agnieszki Chylińskiej taka fryzura pasuje idealnie. Piosenkarka nie obawia się kontrowersji i często zaskakuje nowymi fryzurami. Tak było tym razem. Zobaczcie efekty metamorfozy!

Fani Agnieszki Chylińskiej są zachwyceni nową fryzurą swojej idolki i piszą wprost, że taki look idealnie pasuje do artystki:

Ekstra fryzura ???? Pani Agnieszko fenomenalnie pasuje ta fryzura ???????????? Królowo nawet nie wiesz jak Ci pasuje tą fryzura

Pamiętacie pozostałe metamorfozy Agnieszki Chylińskiej? Przypominamy te najpopularniejsze!

