Agnieszka Chylińska o depresji i macierzyństwie u Magdy Mołek

Agnieszka Chylińska pojawiła się w programie Magdy Mołek "W roli głównej" i opowiedziała m.in. o tym, jak się czuje będąc jednocześnie artystką i mamą trójki dzieci. Charyzmatyczna wokalistka, która niedawno zaskoczyła swoich fanów wydając nową płytę, spełnia się w roli mamy, ale jednocześnie przyznaje, że za bardzo poświęciła się macierzyństwu.

Ja mocno przegrzałam temat tego macierzyństwa w swoim życiu. Po pierwsze nie pozwoliłam sobie pomóc i wszystko chciałam robić sama, nie było żadnej niani, żadnego ściągania rodziców. Ja chciałam wszystkim pokazać, że jestem pod tym względem absolutnie dzielna i to mnie umordowało na maksa. Teraz już jest lepiej. Natomiast cieszę się, że mam pracę - przyznała gwiazda. Uważam, że powinny być zdrowe proporcje, czyli, że mam czas dla dzieci i mam czas dla siebie. Ja to spieprzyłam. Czyli ja się w pełni przez ostatnie siedem lat poświęciłam dzieciom. I to był ten błąd - oczywiście cudownie może dla nich, ale ja przegrzałam bardzo.

Wyznanie Agnieszki Chylińskiej wyraźnie zaskoczyło Magdę Mołek, która zapytała wprost: "Ale nie jesteś rozczarowana tym jak żyjesz?"

W ch** jestem rozczarowana. Nie podoba mi się. Absolutnie mi się nie podoba - przyznała szczerze Agnieszka Chylińska. Patrzę na moje dzieci jak one tak się buntują tak klasycznie, wiesz tupią nóżkami - ja tupię nóżkami natomiast z moim podejściem do życia i z takim, mimo wszystko, niepoprawnym optymizmem, ja mam w sobie ten mechanizm, że ja muszę wstać i muszę iść.

Prowadząca "W roli głównej" skomentowała wypowiedź Agnieszki sugerując, że w przyszłości może mieć problemy z depresją.

Ja nawet chciałam to sprawdzić, czy ja mam depresję. Okazuje się, że nie mam depresji. Ja strasznie chciałam zwalić na jakąś medyczną sprawę, jak to łatwiej wtedy żyjesz, jak wiesz to, to dlatego jesteś taka porąbana. Nic mi nie jest. Życie mi jest.