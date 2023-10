Agnieszka Chylińska zdobyła serca fanów swoim charakterystycznym głosem, wyrazistym wizerunkiem i bezkompromisowymi wypowiedziami. 46-letnia wokalistka od niemal 3 dekad króluje w show-biznesie, jednak temat swojej prywatnego życia porusza rzadko. W najnowszej rozmowie z mediami jurorka "Mam Talent" opowiedziała nie tylko o swojej scenicznej i wewnętrznej metamorfozie, ale też poruszyła trudny temat macierzyństwa.

- Wiele już przepłakałam i poczułam, że po tych kilkunastu latach jestem gotowa, żeby wyjść do ludzi i powiedzieć, że moje macierzyństwo nie jest sztampowe - mówi gorzko Agnieszka Chylińska w rozmowie z "Co Za Tydzień".

Co jeszcze zdradziła?

Agnieszka Chylińska o macierzyństwie i życiu w show-biznesie

Choć Agnieszka Chylińska na polskiej scenie króluje już od niemal 30 lat, to do tej pory w rozmowach z mediami starała się nie poruszać prywatnych tematów. Jednak ostatnie lata i przebyte doświadczenia sprawiły, że najnowsza płyta artystki zatytułowana "Never Ending Sorry", jest opisywana jako autobiograficzna opowieść o miłości i cierpieniu piosenkarki.

- To jest taka opowieść, w której nie uciekam w hałas, tylko chcę wytrzymać to spojrzenie ludzi, którzy siedzą. I tak sobie założyłam, że chciałabym, żeby oni usiedli i dostrzegli, że już nie mam dwudziestu lat i że nie jestem w stanie robić muzyki, którą robiłam 30 lat temu, po prostu z niej wyrosłam - Agnieszka Chylińska w rozmowie z "Co Za Tydzień".

Na płycie znajdziemy m.in. poruszający utwór "Synu" którą wokalistka zadedykowała 16-letniemu synowi, Ryszardowi. Jak przyznaje, podzielenie się nią ze światem było okupione ogromnym cierpieniem.

Agnieszka Chylińska w piosence zadedykowanej synowi podzieliła się z fanami osobistymi doświadczeniami związanymi z macierzyństwem.

- Jest to piosenka, na którą byłam gotowa, by ją napisać. Wiele już przepłakałam i poczułam, że po tych kilkunastu latach jestem gotowa, żeby wyjść do ludzi i powiedzieć, że moje macierzyństwo nie jest sztampowe i że ten smak miłości rodził się w jakimś ogromnym trudzie - przyznała.

Przypominamy, że piosenkarka jest matką trójki, a dwoje dzieci Agnieszki Chylińskiej "jest szczególnej troski".

East News

W najnowszej rozmowie z "Co Za Tydzień" wokalistka podkreśliła, że będąc na scenie, zawsze myśli o tym, kto na nią czeka w domu.

- Gdy jestem na scenie wśród moich ludzi, już mam informację, co trzeba przygotować dziecku do tornistra na poniedziałek. Ta rzeczywistość mojej rodziny i normalnego macierzyństwa, wyjątkowego, ale bycia również żoną, matką, daje mi poczucie, że wychodzenie na scenę jest cały czas atrakcyjne.

Agnieszka Chylińska podkreśliła, że jest bardzo wdzięczna fanom za ogromne wsparcie, a także wyrozumiałość, jaką jej okazują.

- Mogę już się cieszyć perspektywą trasy wiosennej i tego, że ludzie chcą przychodzić na te koncerty. To jest bardzo ważne dla artysty, który występował w poczuciu niedowartościowania, myślę, że oni mnie przyjęli, to jaka dzisiaj jestem - podsumowała w rozmowie.

Słyszeliście już nową płytę Agnieszki Chylińskiej?

