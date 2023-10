Top of the Top Sopot Festival dostarcza wielu emocji widzom, choć te nie zawsze są pozytywne. Część internautów ma zastrzeżenia co do poziomu imprezy nad polskim morzem. Wydarzenie przyciągnęło plejadę polskich gwiazd, a na sopockiej scenie mogliśmy zobaczyć występy m.in. Julii Wieniawy, Piotra Kupichy, Reni Jusis, Ralpha Kamińskiego, Natalii Kukulskiej, Eweliny Lisowskiej oraz Katarzyny Nosowskiej. Koncert dała także Agnieszka Chylińska. Piosenkarka zaliczyła wpadkę, która nie umknęła uwadze publiki.

Agnieszka Chylińska pomyliła się na festiwalu w Sopocie

Trzeciego dnia na Top of the Top Sopot Festival wystąpiła Agnieszka Chylińska. Piosenkarka otworzyła imprezę, prezentując piosenki ze swojego najnowszego albumu "Never Ending Sorry". Na scenie pojawiła się w charakterystycznej dla siebie, punkowej stylizacji. Przy okazji mogliśmy znów zobaczyć jej świeży tatuaż nad okiem. Wokalistka dobrze bawiła się z publicznością, ale w pewnym momencie zaliczyła wpadkę. Gwiazda zapomniała tekstu utworu "Królowa łez".

Artystka szybko zaczęła się tłumaczyć przed widzami. Wyjaśniła, że luka w pamięci jest spowodowana dużymi emocjami. Jak przyjęła to zgromadzona pod sopocką sceną publika?

Zapomniałam tekstu z wrażenia — powiedziała.

Fani zaczęli wspierać Agnieszkę Chylińską, wykazując się dużym zrozumieniem. Najwyraźniej nie odnieśli wrażenia, że piosenkarka położyła środowy występ. W mediach pojawia się wiele komentarzy typu: "Królowa jest tylko jedna". Jednak możemy też znaleźć gorzkie wypowiedzi, według których "to już nie ta sama wokalistka, co kiedyś".

Także Julia Wieniawa pojawiła się na scenie w Sopocie 23 sierpnia. Młoda piosenkarka zaszalała ze stylizacją i postawiła na bardzo odważny look, odsłaniający brzuch. Śledzicie imprezę muzyczną?

