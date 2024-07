Czwarty odcinek "Agenta" zapowiada się równie fascynująco, jak poprzedni! Do tej pory z programem "Agent" pożegnała się znana na całym świecie polska modelka Kamila Szczawińska. Wcześniej "do widzenia" powiedzieli Rafał Maślak i Vienio. Kto odpadnie w czwartym odcinku? Z jakimi zadaniami będą musieli się zmierzyć uczestnicy programu? Wszystkiego dowiecie się na Party.pl.

Pierwsze zadanie w programie "Agent"

Uczestnicy podzielili się na trzy grupy. Asia Jabłczyńska i Monika Mrozowska wsiadły na prom (pierwsza grupa). Musiały znaleźć pięć tabliczek z kwotami - musiały zrobić im zdjęcia (miały jedynie 15 przyciśnięć klawisza). Pozostali uczestnicy (dwie pozostałe grupy) musieli je nawigować m.in. za pomocą lornetek. Proste? Prawda? Wcale nie! Obie panie miały zakryte oczy... i nie widziały kompletnie nic! Monika stała za sterem, a Joasia robiła zdjęcia. Na początku Asię i Monikę nawigował Tomek Oświeciński z pierwszej grupy (Hubert Urbański, Tomek Oświeciński, Macademian Girl, Antek Królikowski, Maciej Sieradzky). Potem Asię i Monikę przejęła druga grupa (Sylwia Szostak, Eva Halina Rich, Dominika Tajner-Wiśniewska, Michał Szpak).

Drugie zadanie w programie "Agent"

- Najbardziej ufam... - Najbardziej nie ufam... - każdy uczestnik miał wpisać na kartce imiona uczestników - najbardziej zaufanego, i najmniej zaufanego... Ewa Halina Rich miała wybrać pięć osób, które skoczą w przepaść po worki z pieniędzmi, ale... nie wszystkie worki były pełne! Tomek Oświeciński skoczył pierwszy - to był niesamowity skok! Antek Królikowski złapał drugi worek. Tamara skoczyła jako trzecia - jej też się udało złapać worek. Maciek Sieradzky skoczył jako czwarty - chwycił worek, w którym nic nie było... Piąta skoczyła Dominika Tajner-Wiśniewska i nie złapała worka. Monika Mrozowska - szósta - złapała worek. Michał Szpak był siódmy - skoczył i również złapał worek. Jako ósma skoczyła Asia Jabłczyńska - również złapała worek. Hubert Urbański miał problem ze skokiem - wysokość, przestrzeń - to go przeraża... W końcu Hubert skoczył, ale worka nie złapał. Sylwia skoczyła jako ostatnia - niestety worka nie złapała.

Kto odpadł z programu?

20 szczegółowych pytań... To one zdecydowały, kto pożegna się z programem! Koniec czwartego odcinka "Agenta"... Koniec Michała Szpaka! Michał Szpak pożegnał się z programem - odpadł w czwartym odcinku!

Kto występuje w programie "Agent"? Kto jest agentem?

W programie "Agent" występuje kilkanaście gwiazd: projektant mody Maciej Sieradzky, aktorka i prawniczka Joanna Jabłczyńska, prezenter Hubert Urbański, wokalista Michał Szpak, aktor Antoni Królikowski, managerka, trenerka biznesu i rozwoju osobistego Dominika Tajner-Wiśniewska, aktorka Monika Mrozowska, modelka i bohaterka "Żon Hollywood" Eva Halina Rich, blogerka Tamara Gonzalez Perea - "Macademian Girl", modelka fitness, trenerka personalna Sylwia Szostak oraz kulturysta i trener Tomasz Oświeciński.

Do tej pory z programem pożegnali się: Kamila Szczawińska, Rafał Maślak i Vienio. Program jest bardzo nieprzewidywalny, ponieważ w pierwszym odcinku odpadł Antek Królikowski, po czym... do programu wrócił!

