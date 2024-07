Kamila Szczawińska odpadła w trzecim odcinku "Agenta"! W zeszłym tygodniu z programiem pożegnał się Rafał Maślak i Vienio, natomiast powrócił Antek Królikowski, który odpadł w pierwszym odcinku.

Jak zawsze nie zabrakło emocji i tak naprawdę do samego końca nie było wiadomo, kto pożegna się z programem. Podobnie jak w dwóch poprzednich odcinkach tak i teraz uczestnicy musieli zmierzyć się z wymagającymi zadaniami. Mieli jednak na uwadze to, że są obserwowani przez pozostałych członków ekipy. Jakie zadania mieli w trzecim odcinku?

Pierwsze zadanie w trzecim odcinku "Agenta"

Po wszystkich odcinkach uczestnicy zgromadzili 9500 zł. Zadaniem gwiazd jest powiększyć tę kwotę - pieniądze dostają za kolejne dobrze wykonane zadania. A agenta... uszczuplić ją.

Co było pierwszym w trzecim odcinku? Gwiazdy musiały zmierzyć się z wieżowcem Downtown. Aby uczestnicy mogli zdobyć 6 tysięcy złotych 8 z 12 osób musiało zejść z wyskości na linie po ścianie budynku.

Jako pierwsza zeszła Eva Rich. Kinga Rusin zaproponowała jej układ. Eva musiała zdecydować, czy jej zdaniem zejdzie cała 12. Wtedy do wspólnej puli otrzymaliby podwójną kwotę pieniędzy. Natomiast jeśli im się nie uda nie otrzymują nia złotówki. Eva nie zgodziła się na tę propozcyję.

Kolejne osoby, które zeszły to Dominika Tajner, Asia Jabłczyńska, Macademian Girl, Antek Królikowski, Kamila Szczawińska i Monika Mrozowska. Prowadząca zaproponowała Monice ten sam układ co Evie. Aktorka przyjęła propozycję Kingi Rusin, co wywołało niezadowolenie reszty grupy, której udało się już zejść. Niestety Sylwia Szostak nie zdecydowała się zejść, co sprawiło, że decyzja Moniki Mrozowskiej pozbawiła grupę 6 tysięcy złotych. Od tej chwili atmosfera w grupie była już bardzo napięta.

Drugie zadanie w trzecim odcinku programu "Agent"

Uczestnicy mogli odrobić 6 tysięcy stracone przez Monikę. Kinga Rusin zaproponowała grupie... dyktando, na co przystali. Trzeba jednak przyznać, że nie należało ono do najprostszych! Uczestnicy mieli nie lada problemy z napisaniem niektórych słów.

Ci, którzy nie zeszli po ścianie budynku musieli pokazać swoje dykatndo. Te osoby to Tomasz Oświeciński, Hubert Urbański i Sylwia Szostak. Pozostali musieli obstawić, ile błędów te trzy osoby zrobiły podczas pisania. Mogli obstawiać co 10.

Gwiazdy obstawiły, że Hubert zrobił między 10 a 20 błędów, a pozostali 20-30. Ostatecznie Sylwia popełniła 25 błędów, co zgadzało się z typowaniami grupy. W ten sposób wszyscy zarobili 2 tysiące złotych. Tomek podczas pisania zrobił 18 błędów. Grupa obstawiła więc za dużo. Hubert z kolei popełnił 6 błędów, więc grupa też celowała za wysoko.

Mimo wygrania 2 tysięcy złotych w grupie panował wciąż ponury nastrój.

Trzecie zadanie w trzecim odcinku programu "Agent"

Kinga Rusin poprosiła dwie osoby, które orientują się w terenie i nie mają problemu z odczytywaniem mapy. Wystąpili Asia Jabłczyńska i Antek Królikowscy. To był błąd, ponieważ oni musieli pojechać do miejsca docelowego, do którego musieli dotrzeć pozostali uczestnicy podzieleni na dwie drużyny. Pierwsza mogła skręcać tylko w lewo, druga w prawo. Na wszystko mieli godzinę.

Grupa, która mogła skręcać tylko w prawo to Hubert, Eva, Sylwia, Tomek i Dominika. Grupa skręcająca w lewo to Tamara, Maciek, Kamila, Monika i Michał. Natomiast Asia i Antek musieli pomagać im w dotarciu do celu. Gwiazdy po drodze musiały znaleźć osoby z kopertami, w których były pieniądze. Natomiast jeśli nawet zdobyliby pieniądze, a nie dotarliby do celu w godzinę - wszystko by przepadło.

Na szczęście obu grupom udało się dotrzeć do celu w określonym czasie. Razem zdobyli więc 7 tysięcy złotych. W sumie na koniec odcinka we wspólnej puli znalazło się 18 500 złotych.

Na koniec uczestnicy musieli rozwiązać ankietę, w której typowali, kto może być agentem. Ten, kto wskazał najmniej poprawnych odpowiedzi na temat agenta - odpadał z programu. Tym razem była to Kamila Szczawińska!

Kamila Szczawińska odpadła z Agenta

W poprzednim odcinku z programem pożegnał się Rafał Maślak