Kuba Wojewódzki w swoich programach zawsze stawia na gości, którzy wywołują wielkie zainteresowanie publiczności i mediów. Na jego kanapach ostatnio zasiedli m.in. kontrowersyjna Luxuria Astaroth, Eliza i Trybson z Warsaw Shore czy charyzmatyczna Agnieszka Chylińska. O każdym z odcinków mówiło się jeszcze jakiś czas po ich emisji. Przypomnijmy: Trybson zaskoczył u Kuby. Opowiedział o poczęciu dziecka i ojcostwie

Dzisiejszymi gośćmi gwiazdora TVN-u byli: Artur Rojek, były wokalista zespołu Myslovitz oraz dziennikarka, Agata Passent. Showman nie mógł nie poruszyć z córką Agnieszki Osieckiej tematu alkoholizmu jej mamy. Stwierdził wprost, że jest ona obciążona genetycznie tą chorobą. Felietonistka całkowicie zgodziła się z Kubą:

To nie jest temat tabu. Nie jest tak, że nie lubię się napić, bo jestem córką Osieckiej. Jeśli miałeś mamę czy tatę pijącą, to jest duże prawdopodobieństwo, że to przeniesie się na dziecko. Na szczęście mama wszystko wypiła, ja już nie mam co. Jednak boję się abstynentów. Nie ufam im, są dla mnie podejrzani. Nie siadam z nimi do samochodów. Boję się tych co nagle przestali pić - przekonywała Agata