Nie żyje Daniel Passent. Agata Passent o śmierci ojca: "Jesteśmy zdewastowani"

Grzegorz Czepułkowski nie żyje . Aktor i dziennikarz zmarł w wieku 46 lat, o czym poinformowała rodzina za pomocą mediów społecznościowych: Grześ! Nie rozumiemy, nie chcemy! Brak słów, żal tych niewypowiedzianych… Ty wiesz… Część Ciebie została. Bądź przy Nich blisko… Z wielkim smutkiem informujemy, że w dniu 27.03.2020 odszedł do Pana nasz ukochany Ojciec, Syn, Przyjaciel. Pogrążeni w żalu Dzieci, Rodzina i Bliscy. Aktor znany m. in. z seriali " Ojciec Mateusz ", " Barwy szczęścia " i "Klanie" odszedł nagle 27 marca. Śmierć Grzegorza Czepułkowskiego wstrząsnęła jego fanami, przyjaciółmi i bliskimi, którzy nie mogą uwierzyć w tą informację i piszą: To niemożliwe! Brak słów😭 Nie wierzę!!! Jak to??? Co się stało??? Zostawił takie zaskoczenie i żal... Przesyłam kondolencje dla Rodziny... Jestem w szoku .Wyrazy współczucia dla bliskich 😢zapamiętamy go jako najlepszego dzienikarza. Co sie stało że tak spytam choroba wypadek Kim był Grzegorz Czepułkowski? Grzegorz Czepułkowski był nie tylko aktorem i dziennikarzem Realnews, ale też blogerem modowym. Na ekranie mogliśmy zobaczyć go w filmach: "Lejdis" oraz "Bad Boy" Patryka Vegi. Grzegorz Czepułkowski grał też w serialach "Przepis na życie", "Barwy szczęścia", "Klan" czy "Ojciec Mateusz". W ten sposób bloger pisał sam o sobie: Jestem zwykłym facetem który lubi niezwykłe, niebanalne, nieoczywiste rzeczy i miejsca. Kocham podróżować poznawać nowe miejsca, ludzi ich kulturę i zwyczaje, od zawsze interesuję się historią. Lubię dobre kino, dobrą muzykę przy szklance dobrej whisky - pisał o sobie Grzegorz Czepułkowski na blogu Mr Mature....