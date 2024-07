Agata Nizińska pojawiła się na premierze Mio, Mama Mio w ciekawej i bardzo udanej stylizacji. Aktorka postawiła na modne zestawienie kolorów - jak się okazuje szarość i granat to świetne połączenie.

Przeczytajcie więcej o stylu Agaty Nizińskiej

Agata miała na sobie kozaki na słupku do połowy łydki, dużą, gumową torbę i długą futrzaną kamizelkę. Na to założyła granatowy płaszcz tworząc zaskakująco dobry look. Stylizację aktorki z premiery Mio, Mama Mio uznajemy za jedną z jej najlepszych.

Zobaczcie więcej zdjęć Agaty Nizińskiej: