Fani przygód najsłynniejszego agenta już w przyszłym roku będą mogli zobaczyć najnowszy film z udziałem Jamesa Bonda. Producenci z pewnością zrobią wszystko, żeby film okazał się hitem,a co za tym idzie, żeby przyciągnął tłumy do kin. Agent 007 słynie z tego, że otacza się pięknymi kobietami, dobrymi samochodami i… świetną muzyką.

Utwory do filmu o Bondzie zawsze nagrywały największe gwiazdy, takie jak: Tina Turner, Madonna czy Alicia Keys. Kto tym razem zaśpiewa dla agenta? Angielska piosenkarka Adele!

- Adele to oczywisty wybór do piosenki przewodniej Bonda. Utwory z filmów o agencie 007 z ostatnich lat nie okazały się przebojami. Po sukcesie, który osiągnęła Adele, twórcy obrazu są pewni, że dostaną hit- zdradził informator „The Sun”.

Jak podają zagraniczne media, Adele rozpoczęła już prace nad utworem do filmu.

Czekamy więc na kolejny hit stworzony przez artystkę!

Reklama