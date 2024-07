Amerykański magazyn "Billboard" opublikował właśnie listę czterdziestu najlepiej zarabiających obecnie muzyków tzw. "Music's Top 40 Money Makers". I o dziwo na pierwszym miejscu nie znalazła się Madonna czy Adele, ale... Taylor Swift!

Reklama

Piosenkarka tworzy muzykę na pograniczy popu oraz country. Gwiazda tylko w zeszłym roku zarobiła grubo ponad 35 milionów dolarów. Dla porównania Adele tylko 13, a Lady Gaga 25.

Nie ukrywamy, że spodziewaliśmy się trochę innego wyniki. A wy jesteście zdziwieni?

Dla tych którzy nie kojarzą Taylor kawałek jej twórczości:

Zobacz także

Oto pełna lista magazyny "Billboard" Music's Top 40 Money Makers:

1. Taylor Swift,

2. U2,

3. Kenney Chesney,

4. Lady Gaga,

5. Lil Wayne,

6. Sade,

7. Bon Jovi,

8. Celine Dion,

9. Jason Aldean,

10. Adele,

11. Obsada "Glee",

12. Journey,

13. Elton Johny,

14. Katy Perry,

15. Toby Keith,

16. Britney Spears,

17. Bob Seger,

18. Rascal Flatts,

19. Tim McGraw,

20. Michael Buble,

21. Brad Paisley,

22. Rihanna,

23. Enrigue Iglesias,

24. The Beatles,

25. Paul McCartney,

26. Lady Antebellum,

27. Keith Urban,

28. Zac Brown Band,

29. Rod Steward,

30. Usher,

31. Foo Fighters,

32. Rush,

33. Backstreet Boys,

34. Sugarland,

35. Justin Bieber,

36. New Kids On The Block,

37. Steely Dan,

38. Motley Crue,

39. Kanye West,

40. Linkin Park.

Reklama

wk