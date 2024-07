Adam Sztaba to prawdziwy człowiek orkiestra! ;) Jako kompozytor zadebiutował już jako osiemnastolatek i od tego momentu rozpoczęła się jego współpraca z największymi osobowościami polskiej sceny muzycznej, m.in.: Januszem Stokłosą, Marylą Rodowicz, Edytą Górniak. Szerszej publiczności dał się poznać w 2003 roku kiedy pojawił się w programie "Idol" jako pianista i jego główny kierownik muzyczny. Telewizja go pokochała, więc pojawił się także w show "Fabryka Gwiazd", "Taniec z Gwiazdami", by stać się jednym z ulubionych jurorów widzów w programie "Must Be The Music". Prywatnie, świętujący dzisiaj swoje 41. urodziny Adam Sztaba, zaledwie kilka tygodni temu po raz pierwszy został tatą. Razem ze swoją ukochaną i zarazem menadżerką muzyka Agnieszka Dranikowska przywitali synka Leopolda.

Adam Sztaba świętuje dzisiaj swoje 41. urodziny.