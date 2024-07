Adam Sztaba po raz pierwszy pokazał swojego synka Leopolda. Muzyk i juror programu "Must be the music" został ojcem 11 stycznia 2016 roku i od tej pory jest po uszy zakochany w swoim pierworodnym! Na swoim instagramowym profilu Adam Sztaba zamieścił rozczulające zdjęcie, na którym widzimy go, trzymającego w ramionach małego Leopolda. Zobaczcie ten słodki widok!

Reklama

Instagram

Adam Sztaba już wcześniej pokazał fotkę z synkiem, lecz wówczas mogliśmy zobaczyć zaledwie rączkę malucha.

Zobacz także

Instagram

Leopold jest pierwszym dzieckiem Adama Sztaby. Jednak muzyk już wcześniej miał okazję sprawdzić się w roli rodzica. W czasie trwania małżeństwa z Dorotą Szelągowską, pomagał przy opiece nad synem Doroty z poprzedniego związku. Obecna partnerka Adama Sztaby, Agnieszka Dranikowska, ma już 3-letnią córeczkę Lenkę, która podobno bardzo cieszy się, że właśnie została starszą siostrą. Całej rodzinie życzymy wszystkiego dobrego!

Zobacz też: Czy Adam Sztaba uczestniczył w porodzie synka Leopolda?

Adam Sztaba pokazał zdjęcie synka Leopolda.

Reklama

Partnerka muzyka Agnieszka Darnikowska wraz z synkiem już opuściła szpital.