Niespełna rok temu Adam Sztaba i Dorota Szelągowska złożyli sobie przysięgę małżeńską podczas kameralnej uroczystości w gronie rodzinny i najbliższych znajomych. Do tej pory żona muzyka żyła w jego cieniu, ale już jesienią spróbuje podbić serca telewidzów w całej Polsce. Przypomnijmy: Żona Sztaby wychodzi z jego cienia. Będzie gwiazdą konkurencyjnej stacji

Przed Sztabą zaś kolejny sezon Must Be The Music, które niezmiennie pozostaje liderem formatów muzycznych w rodzimej telewizji. Nie dziwi zatem, że małżeństwo postanowiło wykorzystać krótką przerwę i wybrać się na wakacje. Adam pochwalił się na Facebooku zdjęciem z ich podróży do Włoch, które wykonał 13-letni syn Doroty z poprzedniego związku. Rodzina wybrała się do Padwy, i tym samym ostatecznie ucięła powracające jak bumerang plotki o rzekomym kryzysie. Przypomnijmy: Sztaba wyprowadził się od żony do Kwaśniewskiej!

Okazało się, że Św. Antoni z Padwy raduje się nawet z niezapowiedzianych wizyt. Zdjęcie poczynił Jego 13-letni imiennik - napisał na Facebooku Sztaba.

Można im pozazdrościć włoskich wakacji?

