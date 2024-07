Adam Nawałka przez najbliższe lata będzie trenerem reprezentacji Polski! Polski Związek Piłki Nożnej podał oficjalną informację, że przedłuża kontrakt z selekcjonerem na czas eliminacji Mistrzostw Świata 2018. Co to oznacza? Adam Nawałka będzie trenował piłkarzy do końca 2017 roku. Jeżeli zaś nasza reprezentacja awansuje do finałowych rozgrywek w Rosji, umowa z trenerem zostanie przedłużona do końca trwania mistrzostw.

Tajemnicą owiane są zarobki Adama Nawałki. Portal TVN24.pl podaje jednak, że dotychczas selekcjoner mógł liczyć na ok. 80 tysięcy złotych miesięcznie. Warto przypomnieć, że poprzednik Nawałki, Waldemar Fornalik zarabiał 160 tysięcy złotych a Franciszek Smuda zgarniał 190 tysięcy złotych!

Adam Nawałka trenuje polską kadrę od października 2013 roku.

Waszym zdaniem PZPN podjął dobrą decyzję przedłużając kontrakt z Adamem Nawałką?

