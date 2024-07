Adam "Nergal" Darski wkroczył na salony za sprawą swojego związku z Dodą. Para była jedną z ulubionych w polskim show biznesie. Niestety związek nie przetrwał, ale pamięć po Nergalu została. Na fali popularności został trenerem w programie "The Voice of Poland" oraz wydał biografię w której szczegółowo opisał swoje życie. Zaczął też pojawiać się na okładkach kolorowych czasopism.

Nie wszyscy wiedzieli, że Adam jest wokalistą zespołu Behemoth. Grupa była rozpoznawana poza granicami Polski, w naszym kraju tylko fani heavy metalu wiedzieli kim jest Nergal z którym związała się Królowa muzyki, Doda.

Najnowszy krążek kapeli "The Satanist" osiągnął ogromny sukces i dotarł do czterdziestki najczęściej kupowanych albumów w Stanach. Wydany na początku lutego album zakupiło ponad 10 tysięcy osób, co przełożyło się na 34. miejsce w zestawieniu tygodnika "Billboard". Poprzednie wydawnictwo dotarło "jedynie" do 55. miejsca tej samej listy. Inni polscy artyści mogą tylko pomarzyć o tak wysokiej lokacie w Stanach.

