Ada Fijał chyba uwielbia Yves Saint Laurent, gdyż po raz kolejny aktorka wybrała właśnie tę markę. Niedawno pisałyśmy o jej stylizacji z bardzo drogą torebką YSL, a teraz piszemy o następnej. Powodzi się!

Ada Fijał pojawiła się ostatnio na 1. urodzinach polskiego Harper's Bazaar. Gwiazda wybrała niebieskości, które skontrastowała, jak zwykle czerwoną szminką. My jednak zwróciłyśmy uwagę na kopertówkę z logo Yves Saint Laurent w odcieniu "baby blue". Niewielka, skórzana torebka ze złotym logotypem to wiosenna wariacja na temat klasycznego modelu Cassandra. Cena tej kopertówki to "zaledwie" niewiele ponad 3400 złotych. Kupiłybyście taki dodatek?

