Gwiazdy na pokazie Mariusza Przybylskiego: Karolina Gilon, Ada Fijał, Maffashion

Na pokazie Mariusza Przybylskiego pokazało się kilkanaście celebrytek. Wród nich nie zabrakło Pauliny Drażby, Kasi Burzyńskiej, Weroniki Książkiewicz, Malwiny Wendzikowskiej Kasi Burzyńskiej i Klaudii Halejcio . Tym razem gwiazdy pokazały się w kolorowych stylizacjach. Do najlepiej ubranych należy Malwina Wendzikowsk a. Znana stylistka pokazała się w kolorowej sukience ozdobionej azteckim wzorem. Dodała do niej neonowe sandałki, które idealnie zwieńczyły jej stylizację. Malwina wyglądała modnie i bardzo kobieco. Kasia Burzyńska wybrała równie mocny trend, czyli czarno-białe pasy a la Louis Vuitton. To już kolejna celebrytka, która zdecydowała się na sukienkę w stym stylu. Klaudia Halejcio przyszła w brzoskwiniowej kreacji maxi, odsłaniającej nogi. Trafnie zestawiła ją z naszyjnikiem ozdobionym neonową aplikacją. W tej wersji aktorka prezentowała się bezbłędnie. Paulina Drażba też postawiła na zdecydowany kolor. Pozowała w prostej turkusowej sukience mini, którą skontrastowała ze szpilkami w intensywnym odcieniu różu. Przeczytaj więcej o najnowszych stylizacjach gwiazd . Tak gwiazdy wyglądały na pokazie Mariusza Przybylskiego: