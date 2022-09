15-lecie magazynu "Party"! Ada Fijał analizuje największe męskie metamorfozy ostatnich lat

Z okazji 15-lecia magazynu "Party" postanowiliśmy bliżej przyjrzeć się nie tylko obecnym trendom, ale też cofnąć się pamięcią do debiutu naszego magazynu. Zapytaliśmy niekwestionowaną ikonę stylu - Adę Fijał - która przez sześć lat oceniała stylizacje polskich celebrytów, o największe męskie metamorfozy ostatnich 15 lat.

Męskie metamorfozy 15-lecia. Ada Fijał analizuje modową ewolucję polskich celebrytów

Mężczyźni z reguły rzadziej bawią się modą niż kobiety oraz potrzebują więcej czasu na odnalezienie swojego stylu, jednak gdy nadchodzi ten moment potrafią wyglądać olśniewająco. Taką drogą przeszli m.in. Marcin Prokop, Robert Kupisz, Michał Piróg oraz Piotr Stramowski. Choć początkowo sprawiali wrażenie zagubionych w gąszczu trendów, teraz wiedzą w jakich fasonach prezentują się najkorzystniej. Ada Fijał ocenia ich modową przemianę.

Marcin Prokop

Ada Fijał: Mówi się, że wysokim mężczyznom trudno jest się dobrze ubrać. Marcin łamie ten stereotyp. Początki były różne, ponieważ nasz bohater stawiał na błysk, ale trzeba przyznać, że wtedy na liście męskich trendów królowały świecące garnitury. Na szczęście moda się zmieniła i ulubiony prezenter Polaków błyszczy teraz głównie klasycznymi formami skrojonymi na miarę. To dowód na to, że nie zawsze należy stawiać na trendy, czasami wystarczy stara, dobra klasyka.

TRICOLORS/East News, Artur Zawadzki/REPORTER

Robert Kupisz

A.F. : Niełatwo oceniać kogoś, kto tworzy polską modę. Jeszcze trudniej, jeśli jest to od zawsze dobrze ubrany Robert Kupisz. To, co widzimy od lat, to słabość Roberta do sportowego stylu. Przenosi go zarówno na swoje wybiegi, jak i na prywatne stylizacje. Zmienia się tylko sylwetka – z wąskich spodni na szerokie, z koszuli pod krawatem na oversize’ową bluzę. Jako fanka męskich elementów garderoby przyznaję, że chętnie przejęłabym co najmniej kilka jego looków do mojej szafy (śmiech).

Piotr Fotek/REPORTER, TRICOLORS/East News

Michał Piróg

A.F. : Od zawsze pełen fantazji kolorowy ptak. Przez lata eksperymentował z modą, dzielnie śledząc trendy. Kiedyś mogliśmy zobaczyć Michała w monolookach takich jak zielony garnitur ze zdjęcia. Zabawa formą w męskim wydaniu to coś, czego na pewno się nie boi. A jego znakiem firmowym jest biżuteria, która towarzyszyła mu od lat. Za każdym razem, kiedy spotykam Michała, dopytuję: „Skąd to masz? Chcę takie!” (śmiech). Teraz jego styl określiłabym hasłem „modny dandys”. Kapelusze, kamizelki, kolory i printy to rozkosz dla wszystkich fanów dobrego stylu.

Wojciech Olszanka/East News, Adam Jankowski/REPORTER

Piotr Stramowski

A.F. : Przeszedł drogę od hip-hopowych inspiracji, przez klasyczne garnitury, do wizerunku bożyszcza kobiet. Nie każdy obroni dżinsowy total look w stylu dawnego Justina Timberlake’a, a Piotr podjął to wyzwanie (kto z nas nie eksperymentował z modą, niech pierwszy rzuci kamieniem). Aktor obecnie stawia na czerń i rozpięte koszule, a na oficjalne gale wybiera smokingowe marynarki i wysokogatunkowe tkaniny. Metamorfoza zdecydowanie na plus.

