Już w ten piątek rozpocznie się trzecia edycja programu "Taniec z Gwiazdami". Jedną z najpopularniejszych gwiazd show jest Ada Fijał, która wystąpi w parze z z Krzysztofem Hulbojem. Przypomnijmy: Wszystkie pary "Tańca z Gwiazdami" na konferencji Polsatu

Kiedy Ada pojawiła się na konferencji Polsatu, wszystkie oczy były zwrócone na nią. Gwiazda zachwyciła w czerwonej kreacji, a my zapytaliśmy o to, jak jej mąż zareagował na jej udział w programie. Pojawiły się bowiem plotki, że jest zazdrosny o jej tanecznego partnera. Aktorka przyznała jednocześnie, że ostatni raz tańczyła na studniówce:

Nie, przede wszystkim to nie są dwuznaczne sytuacje, tylko to jest taniec. Każdy z nas kiedyś tańczył, ja ostatni raz na studniówce z panem od matematyki poloneza. To jest taniec, taniec pełen emocji, jest wyjątkowy, coraz bardziej zakochuje się w nim ,ale to jest jedna taniec. Nie rozumiem, że ktoś mógłby się nie zgodzić. Mój mąż bardzo trzyma za mnie kciuki, mam nadzieję, że będzie na widowni w pierwszym odcinku i że mu się spodobam - mówi nam Ada