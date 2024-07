Plisy powracają i to na dobre. Dotychczas kojarzone z grzecznymi dziewczynkami plisowane spódnice to hit tego sezonu. W sklepach dostępne są w najróżniejszych wariantach. Pełna paleta kolorów, długości i modeli.

Reklama

Plisowane spódnice są świetnym rozwiązaniem w każdej sytuacji. Wbrew pozorom bardzo łatwo je zestawić kreując odpowiedni styl. Grzeczny z koszulą z kołnierzykiem, rockowy z t-shirtem z nadrukiem, a casualowy ze zwyczajnym topem na ramiączka.

Asymetryczna będzie doskonale pasować na wieczorną imprezę. Pamiętajcie by połączyć je ze szpilkami lub koturnami. A na przykład model do kostek w połączeniu z balerinkami to świetne rozwiązanie do pracy.

Od lewej: John Galliano, Roberto Cavalli, Aquilano e Remondi.

„Plisowany” shopping znajdziecie w najnowszym 8. numerze magazynu FLESZ!

Zobacz także

Reklama

jm