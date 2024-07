Choć mamy już koniec stycznia, rok 2014 nadal podsumowywany jest w różnego rodzaju rankingach. Poznaliśmy już m.in. najbardziej wpływowe kobiety w Polsce oraz najchętniej oglądane programy telewizyjne. Przypomnijmy: Co Polacy najchętniej oglądali w 2014 roku? Czołowe miejsca mogą być zaskoczeniem

A co się działo w muzyce? Okazuje się, że sporo. ZPAV opublikował listę najchętniej odtwarzanych utworów w stacjach radiowych w 2014 roku. Czołowe miejsce zajmują zagraniczni artyści. Wśród 50 piosenek w rankingu, jest tylko 9 polskich, w tym aż dwie Grzegorza Hyżego. Czego Polacy najchętniej słuchali w minionym roku? Oto pierwsza 10. i pozostałe miejsca naszych artystów:

1. Milky Chance - Stolen Dance

2. Ed Sheeran - I See Fire

3. Klingande - Jubel

4. Pharrell Williams - Happy

5. Faul & Wad Ad Vs. Pnau - Changes (Radio Mix)

6. Lilly Wood & The Prick And Robin Schulz - Prayer In C (Robin Schulz Radio Edit)

7. Clean Bandit Feat. Jess Glynne - Rather Be

8. Nico & Vinz - Am I Wrong

9. Mr. Probz - Waves

10. Mrozu feat. Sound N' Grac - Nic Do Stracenia

14. Grzegorz Hyży, Tabb - Na chwilę

24. Grzegorz Hyży, Tabb - Wstaję

32. Margaret - Wasted

34. Kasia Popowska - Przyjdzie taki dzień

37. Igor Herbut - Wkręceni

40. Bednarek - Chodź ucieknijmy

44. Dawid Podsiadło - No

48. Mesajah - Lepsza połowa

A Wy czego słuchaliście najchętniej?

