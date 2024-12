Wielka wpadka w świątecznym hicie sprzed lat wprawiła fanów w osłupienie. Mowa o „Holiday” – komedii romantycznej z 2006 roku, która do dziś utrzymuje się w czołówce ulubionych filmów świątecznych na całym świecie. Niedawno ujawniono, że w znanym filmie znalazł się rażący błąd dotyczący Polski, a czujni widzowie nie mogą wyjść z podziwu, jak mógł on umknąć twórcom.

Wpadka w hitowym świątecznym filmie. Chodzi o Polskę

Podczas gdy zwykli widzowie cieszyli się magiczną atmosferą i wzruszającą fabułą „Holiday”, dociekliwi kinomaniacy odkryli, że w jednej z kluczowych scen Amanda (grana przez Cameron Diaz), przeglądając strony międzynarodowej wymiany domów, napotkała na prawdziwy zgrzyt. Na ekranie jej komputera, obok nazw krajów, znalazły się flagi reprezentujące poszczególne państwa – lecz przy nazwie "Polska" pojawił się zupełnie inny symbol: flaga Peru, ale bez charakterystycznego emblematu na środku!

Choć „Holiday” uznawany jest za jeden ze świątecznych klasyków, wpadki, takie jak błąd flagowy, przypominają nam, że dzieło to nie jest wolne od niedociągnięć. Co więcej, to nie jedyna gafę popełniona przez twórców. Inna scena, w której Arthur Abbott wspomina, że Cary Grant pochodził z hrabstwa Surrey, choć w rzeczywistości gwiazdor przyszedł na świat w Bristolu, również wywołała wiele spekulacji wśród fanów.

Screen z filmu Holiday 2006

Fani komedii romantycznych często czują nostalgię do takich klasyków, jednocześnie przyjemność czerpią z odkrywania ich ukrytych tajemnic i nieścisłości. Czy to niedopasowana flaga, czy wątpliwości dotyczące geografii, „Holiday” nadal budzi emocje i stanowi temat do rozmów w okresie świątecznym.

Czy twórcy „Holiday” odniosą się do wpadki związanej z Polską? A może fanowska aktywność wokół filmu doprowadzi do powstania nowych wersji, poprawionych o te drobne, lecz zauważalne błędy? Fani wciąż będą się zastanawiać, jakie jeszcze sekrety skrywa ukochany film. Czekamy na Wasze przemyślenia: zauważyliście tę wpadkę?

