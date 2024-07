1 z 9

Romans Agnieszki Popielewicz i Grzegorza Hyżego budzi wielkie zainteresowanie mediów. Choć żadne z nich nie chce oficjalnie o tym mówić, niedawno prezenterka zapewniła wszystkich, że jest aktualnie bardzo szczęśliwa. Przypomnijmy: Pierwsza poważna próba w związku Popielewicz i Hyżego. Agnieszka w końcu zabrała głos

O tym jak ciężko ukryć związek w show-biznesie wie każda gwiazda. Zwłaszcza, jeśli dopiero co wyszedł na jaw. Doskonale przekonują się teraz o tym Agnieszka i Grzegorz. Paparazzi czyhają na ich wspólne zdjęcia podczas spacerów czy randek. W końcu udało im się złapać parę na ulicach Warszawy, kiedy to wraz z przyjaciółmi wychodzili z kawiarni. Kiedy zakochani zauważyli błysk fleszy, trzymali się z dala od siebie. Później prezenterka i muzyk wsiedli razem do luksusowego białego bmw serii 5 Hyżego. Do obecności paparazzi pozostaje im się więc tylko przyzwyczaić.

Ładna para?

