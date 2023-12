Koncerty na żywo rządzą się swoimi prawami, a co za tym idzie, gwiazdom zdarza zaliczać się wpadki, często bardzo zabawne. Niedawno szerokim echem w mediach odbiła się historia Justyny Steczkowskiej, której, podczas jednego z występów, pękł gorset! Diwa musiała przerwać swoje show, inaczej... stanęłaby nago na scenie.

My przypominamy Wam inną zabawną wpadkę, tym razem z udziałem Krzysztofa Cugowskiego, który lata temu podczas festiwalu w Opolu... zupełnie pomylił tekst jednego ze swoich największych hitów "Takie tango". Musicie to zobaczyć!

'Takie tango" Budki Suflera to jeden z największych polskich hitów, który zna niemal każdy, kto przynajmniej raz w życiu obejrzał festiwal w Opolu bądź Sopocie. Podczas jednego z nich Krzysztof Cugowski śpiewając ten przebój zmienił jego tekst. Niechcący. Wyszło jednak tak śmieszne, że internauci byli zachwyceni taką wersją. Lider legendarnej grupy zaśpiewał bowiem:

Wpadka Cugowskiego jakiś czas temu została przypomniana przez dziennikarzy Kanału Sportowego. Co piszą o niej internauci?

Gdybym nie znał polskiego to powiedziałbym że wszystko zaśpiewał bezbłędnie

Szacunek dla p. Krzysztofa za to że nie przestał śpiewać :) Ba!!! Mało tego!!! Zachował melodię i tonację ! Wzór godny naśladowani

