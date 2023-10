Krzysztof Cugowski zaniepokoił swoich fanów smutnym wpisem na Facebooku. Muzyk wyznał, że nie żyje jego ukochana kotka, a internauci nie szczędzili słów wsparcia i dzielili się osobistymi przemyśleniami. Co dokładnie się wydarzyło?

- Z jednej strony niezależna, z drugiej czuła i delikatna - pisze o ukochanej kotce Krzysztof Cugowski.

Krzysztof Cugowski przekazał smutne informacje. Fani współczują

W niedzielę, 2 lipca, Krzysztof Cugowski opublikował poruszający wpis na Facebooku, w którym poinformował o odejściu jego ukochanej kotki. Jak się okazuje, zwierzak towarzyszył wokaliście i jego rodzinie aż przez 18 lat. W związku z tym, Krzysztof Cugowski nie krył swojego żalu i smutku, a do swojego wyznania dołączył zdjęcie z ukochanym pupilem.

- Kicia towarzyszyła nam osiemnaście lat. Była z nami w domu, w podróży, zawsze gdzieś obok nas, z jednej strony niezależna, z drugiej czuła i delikatna. Niestety kilka dni temu nas opuściła - rozpoczął swój wpis Krzysztof Cugowski.

W dalszej części facebookowego wpisu Krzysztof Cugowski podziękował też za wsparcie klinice weterynaryjnej, która przez lata opiekowała się jego kotką. Muzyk nie zdradził, co dokładnie przyczyniło się do odejścia zwierzaka, ale ze względu na wiek, można przypuszczać, że kotka opuściła rodzinę z przyczyn naturalnych. Muzyk dodał też, że wszyscy posiadacze zwierząt doskonale zrozumieją, co teraz czuje.

- Każdy, kto kiedyś żegnał swojego zwierzaka, wie, co teraz czujemy - przyznał Krzysztof Cugowski.

Wpis Krzysztofa Cugowskiego bardzo poruszył internautów, którzy pośpieszyli z wyrazami współczucia, a nawet dzielili się osobistymi doświadczeniami związanymi z pożegnaniem ukochanych zwierząt.

- To bardzo przykre... tulam!

- Rozumiem Pana i współczuję, bo też mam koty.

- Wiem coś o tym. Mój kochany Kotek umarł w marcu, a w tym roku skończyłby 16 lat.

- Wiemy i współczujemy.5 lat temu pożegnaliśmy przyjaciela

Krzysztofowi Cugowskiemu i jego bliskim bardzo współczujemy tej bolesnej straty.