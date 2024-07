Sarah Jessica Parker pojawiła się w Londynie na premierze "Charlie and the Chocolate Factory". Towarzyszyli jej mąż Mathew Broderick oraz syn James Wilkie Broderick.

Sarah Jessica Parker miała na sobie połyskującą kreację, w stylu lat 60. Marca Jacobsa z jego kolekcji Resort 2014. Gwiazda uzupełniła swój look z czerwonego dywanu czarnymi, zamszowymi szpilkami i cekinową torebką Fendi. Torebkę możecie zakupić przez internet za ok. 5 tysięcy złotych. Dla pocieszenia powiemy, że aktualne przeceny mogą zmienić tę cenę na...nieco niższą.

Całość oceniamy na 5! Wyrafinowany i niewymuszony look Sary Jessicki Parker to zawsze balsam dla naszego modowego zmysłu. Kochamy ten look wspaniałej 48-latki!

