Paparazzi przyłapali Naomi Campbell w Londynie. Słynna, jeśli nie najsłynniejsza top modelka miała na sobie rurki, wciąż modne buty sportowe z wbudowanym koturnem i nieodzowne zimą - futro. Oczywiście naturalne.

43-letnia gwiazda uzupełniła swój look designerską torebką - kuferkiem i czapką baseballową z logo New York Yankees. Jednak nie to zwróciło uwagę fotoreporterów, a fakt, że gwiazda nie miała na sobie makijażu. Niestety w przypadku Naomi Campbell, wersja saute nie zachwyca. Gwiazda należy do tych, które potrzebują makijażowego wsparcia. A może uważacie inaczej?

