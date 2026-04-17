Eliza Macudzińska dorastała na oczach fanów, a teraz sama walczy o swoje nazwisko w show-biznesie, prężnie działając jako influencerka. Córka Izabeli Macudzińskiej-Borowiak i Patryka Borowiaka bierze udział w hitowych programach, nagrywa muzykę i chętnie dzieli się w sieci swoją codziennością. Teraz zaskoczyła wszystkich wyznaniem, a fani ruszyli z gratulacjami. Jej największe marzenie właśnie się spełniło.

Wielkie zmiany w życiu córki Izabeli Macudzińskiej i Patryka Borowiaka

Jej przygoda z show-biznesem zaczęła się w "Królowych życia", gdy Eliza Macudzińska miała zaledwie kilka lat. Podczas gdy jej rodzice ukazywali całej Polsce swoją codzienność, dziewczyna na jakiś czas postanowiła usunąć się z blasku fleszy, by powróć do medialnego świata jako pewna siebie, przebojowa nastolatka z planem na przyszłość i jaśnie wytyczoną ścieżką kariery.

Dziś córka Izabeli Macudzińskiej-Borowiak i Patryka Borowiaka należy do grona najprężniej działających influencerów młodego pokolenia, którą na TikToku śledzi niemal 800 tys. fanów. To tu 17-latka chwali się zabawnymi filmikami z udziałem sławnych rodziców, swoją muzyczną karierą, czułymi kadrami z ukochanym chłopakiem a także codziennością. Niedawno córka Izabeli Macudzińskiej pochwaliła się wielkimi zmianami w życiu, nawiązując do swojego odejścia z popularnej grupy influencerów - Teez. To jednak nie koniec rewelacji. Okazuje się, że Eliza Macudzińska właśnie spełniła swoje największe marzenie i zdała prawo jazdy.

Eliza Macudzińska zdała prawo jazdy, a w sieci zawrzało

Jak poinformowała na TikToku Eliza Macudzińska, po wielu godzinach odbytych jazd i zdanych testach teoretycznych, udało jej się zdobyć prawo jazdy.

Zdałam prawko - napisała na TikToku Eliza Macudzińska.

Radosne nagranie 17-letniej influencerki z samochodu szybko stało się viralem, a w komentarzach zawrzało. Fani ruszyli z gratulacjami.

Brawo Elizka!

Szacun - komentują zachwyceni internauci.

Nie zabrakło także uszczypliwości i pytań o to, jak w wieku 17-lat Eliza Macudzińska mogła podejść do państwowego egzaminu na prawo jazdy.

Przecież ona ma dopiero 17 lat. - burzyli się niektórzy internauci.

Wielu zapomniało jednak o najnowszych zmianach, które weszły w życie 3 marca 2026 roku. Zgodnie z najnowszymi nowelizacjami prawnymi, obniżono wiek osób ubiegających się o prawo jazdy. Oznacza to, możliwość kierowania samochodami osobowymi (kat. B prawa jazdy) przez osoby, które osiągnęły wiek 17 lat, pod okiem doświadczonego kierowcy.

Co więcej, Eliza Macudzińska 5 maja 2026 roku będzie świętować swoje 18. urodziny.

