Po raz kolejny organizowana przez Buddę akcja odbiła się szerokim echem, a niektórym z jego obserwatorów... odmieniła życie! Tym razem sławny youtuber rozdał aż dwa miliony złotych w sztabkach złota, które powędrowały do dwóch osób! Jednym ze zwycięzców był 17-letni Jakub! Nie dało się przewidzieć, co zrobi po zgarnięciu wygranej.

Reklama

17-latek wygrał milion u Buddy, jego gest zszokował wszystkich!

W czołówce najpopularniejszych polskich twórców internetowych już od kilku lat plasuje się niejaki Kamil Labudda, znany szerzej po prostu jako "Budda". Jego zamiłowanie do motoryzacji i szalone pomysły przyniosły mu prawdziwą armię fanów, którzy z zapartym tchem śledzą kolejne jego materiały.

26-latek słynie z organizowania niespotykanych dotąd akcji, podczas których rozdaje... pieniądze i samochody! Ma już za sobą kilka loterii, w których jego odbiorcy zgarnęli łącznie spore miliony. Tym razem zorganizował wydarzenie, jakiego jeszcze polski Internet nie widział! Jakiś czas temu youtuber ogłosił, że rozda dwóm osobom po milion złotych w sztabkach złota, jednak, by mieć szansę na wygraną, trzeba było wziąć udział w rozgrywce.

Kamil Labudda Pawel Wodzynski/East News

Zaczęło się od udzieleniu kilku odpowiedzi online, a następnie ci, którym się udało, zakwalifikowali się do kolejnego etapu - gry terenowej. Polegała ona na wykonaniu kilku zadań... na początku indywidualnie, a następnie w grupie, gdzie to kapitan był odpowiedzialny za być albo nie być całej drużyny. W finale uczestnicy znów zmierzyli się z najróżniejszymi pytaniami, na których odpowiedź mieli zaledwie kilka sekund, a błędne wybory natychmiastowo eliminowały graczy.

17-latek wygrał milion u Buddy Youtube@ Budda. TV

Po kilku minutach gry pewnemu 17-latkowi udało się wyeliminować pozostałych 21 graczy, ponieważ on jako jedyny odpowiedział prawidłowo na pytanie i tym samym zgarnął nagrodę! Jakub był w ogromnym szoku i w pierwszej chwili nie potrafił pojąć, że właśnie stał się milionerem. Gdy po raptem kilku minutach Budda wręczył mu prosto do rąk okrągły milion w złocie, ten zrobił coś, czego nikt się nie spodziewał. 17-latek poprosił do siebie kapitana drużyny, w której wcześniej się znalazł i... wręczył mu kilka sztabek w podziękowaniu! Co ciekawe, Jakub nawet nie zdawał sobie sprawy, ile tak właściwie warty jest jego "drobny" podarunek.

Zobacz także

Youtube@ Budda. TV

To nie jest na moje nerwy. Za każdym razem, przy każdym takim rozdawaniu pieniędzy, obiecuję sobie, że to jest ostatni raz, kiedy płaczę i jeszcze ani razu nie wyszło. Chłop normalnie dawał to złoto, przecież to się w głowie nie mieści - relacjonowała zalana łzami dziewczyna Buddy.

Gest 17-latka poruszył nie tylko pozostałych uczestników czy współtwórców konkursu, ale i internautów.

Reklama

Zobacz także: Oto wszyscy uczestnicy nowej edycji "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Takiego składu nikt się nie spodziewał