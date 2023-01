Oscary 2023: Polski film z nominacją do Oscara! 

Lista zwycięzców Oscary 2016 Najlepszy film: "Spotlight" O CZYM JEST NAJLEPSZY FILM? ZOBACZ RECENZJĘ Najlepszy aktor w roli pierwszoplanowej: Leonardo DiCaprio , "Zjawa" Najlepsza aktorka w roli pierwszoplanowej: Brie Larson , "Pokój"​ Najlepszy aktor w roli drugoplanowej: Mark Rylance , "Most szpiegów" Najlepsza aktorka w roli drugoplanowej: Alicia Vikander "Dziewczyna z portretu" (Zobacz fragment kontrowersyjnego filmu) Najlepszy reżyser: Alejandro González Iñárritu , "Zjawa" Najlepszy scenariusz adaptowany: "Big Short" (Charles Randolph, Adam McKay) Najlepszy scenariusz oryginalny: "Spotlight" (Josh Singer, Tom McCarthy) Najlepszy film zagraniczny: "Syn Szawła" (Węgry), reż. Laszlo Nemes​ (Zobacz fragment nagrodzonego filmu) Najlepsze zdjęcia: "Zjawa" (Emmanuel Lubezki) Najlepsze kostiumy: "Mad Max: Na drodze gniewu" (Jenny Beavan) Najlepszy film dokumentalny: "Amy" (Asif Kapadia, James Gay-Rees) - zobacz fragment filmu o Amy Winehouse Najlepszy montaż: "Mad Max: Na drodze gniewu" (Margaret Sixel) Najlepsza scenografia: "Mad Max: Na drodze gniewu" (Colin Gibson, Lisa Thompson) Najlepszy pełnometrażowy film animowany: "W głowie się nie mieści" (Pete Docter, Jonas Rivera) Najlepsza charakteryzacja: "Mad Max: Na drodze gniewu" (Lesley Vanderwalt, Elka Wardega, Damian Martin) Najlepsza muzyka: Ennio Morricone , "Nienawistna Ósemka" Najlepsza piosenka: "Writings On The Wall " - "Spectre" (Jimmy Napes, Sam Smith) Najlepszy montaż dźwięku: "Mad Max: Na drodze gniewu" (Mark A. Mangini, David White) Najlepszy dźwięk: "Mad Max na drodze gniewu" (Chris Jenkins, Gregg Rudloff, Ben Osmo) Najlepsze efekty wizualne: "Ex Machina" (Andrew Whitehurst, Paul Norris, Mark Williams Ardington, Sara Bennett) Najlepszy dokument krótkometrażowy: "A Girl in the River" (Sharmeen Obaid-Chinoy) Najlepszy krótkometrażowy film animowany: "Niedźwiedzia...