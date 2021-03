Nominacje do Oscarów 2021:  Polak z szansą na nagrodę!

Dariusz Wolski polskim kandydatem do Oscara! Polak został nominowany za zdjecia do filmu "Nowiny ze świata" ("News of the World")! A kto jeszcze otrzymał nominację do najważniejszej filmowej nagrody na świecie? Zobaczcie.

Nominacje do Oscarów 2021

W Hollywood w poniedziałek 15 marca 2021 ogłoszono nominacje do Oscarów. Oto jak wyglądały poszczególne kategorie.

Najlepszy film nieanglojęzyczny

Another Round - Dania

Better days - Hong Kong

The Man Who Sold His Skin - Tunezja

Quo Vadis, Aida? - Bośnia i Hercegowina

Najlepsze zdjęcia

Judas and the Black Messiah - Sean Bobbitt

Mank - Erik Messerschmidt

Nowiny ze świata - Dariusz Wolski

Nomadland - Joshua James Richards

Proces Siódemki z Chicago - Phedon Papamichael

Najlepszy pełnometrażowy film animowany

Naprzód

Wyprawa na Księżyc

Baranek Shaun Film. Farmageddon

Co w duszy gra

Sekret wilczej gromady

Najlepsza piosenka filmowa

"Fight for You" - Judas and the Black Messiah

"Hear My Voice" - Proces Siódemki z Chicago

"Husavik" - Eurovision Song Contest: Historia zespołu Fire Saga

"Io Si (Seen)" - Życie przed sobą

"Speak Now" - One Night in Miami

Najlepszy aktor

Riz Ahmed - Sound of Metal

Chadwick Boseman - Ma Rainey: Matka bluesa

Anthony Hopkins - Ojciec

Gary Oldman - Mank

Steven Yeun - Minari

Najlepsza aktorka

Viola Davis - Ma Rainey: Matka bluesa

Andra Day - The United States vs. Billie Holiday

Venessa Kirby - Cząstki kobiety

Frances McDormand - Nomadland

Carey Mulligan - Obiecująca. Młoda. Kobieta.

Reżyseria

Na rauszu - Thomas Vinterberg

Mank - David Fincher

Minari - Lee Isaac Chung

Nomadland - Chloe Zhao

Obiecująca. Młoda. Kobieta. - Emerald Fannell

Najlepszy film

Ojciec

Judas and the Black Massiah

Mank

Minari

Nomadland

Obiecująca. Młoda. Kobieta.

Sound of Metal

Proces Siódemki z Chicago

Polski kandydat do Oscara

Nominowany do Oscara Dariusz Wolski jest absolwentem łódzkiej filmówki, dawno jednak robi karierę w Hollywood. To jego zdjęcia oglądamy w takich hitach jak „Kruk”, „Piraci z Karaibów”, „Alicja w Krainie Czarów”, „Marsjanin”, czy „The Walk. Sięgając chmur”. Jego dziełem są też teledyski „Janie's Got a Gun” grupy Aerosmith, czy „Stan” Eminema. To jego pierwsza oscarowa nominacja.