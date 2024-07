3 z 11

Manchester by the Sea

Dużo czasu minęło, odkąd Casey Affleck siedział na tylnym siedzeniu samochodu kierowanego przez jego brata Bena Afflecka w filmie "Buntownik z wyboru". Casey systematycznie i cierpliwie budował swoją karierę, a rola w filmie "Manchester by the Sea" ostatecznie udowodniła, że dołączył do grona najciekawszych aktorów młodego (w miarę :) ) pokolenia. Kreacja Afflecka to zresztą niejedyny atut filmu chwalonego za właściwie wszystko i określanego przez krytyków arcydziełem.

Bohaterem filmu jest Lee Chandler (Affleck), który po śmierci brata zmuszony jest do powrotu do swojego rodzinnego miasteczka, by tam zaopiekować się osieroconym bratankiem. Nie od razu się z nim dogaduje, ale prawdziwym wyzwaniem będzie dogadanie się ze samym sobą i swoją bolesną przeszłością.

W dorobku "Manchester by the Sea" są już jeden Złoty Glob i trzy nominacje do tej nagrody oraz sześć nominacji do nagród BAFTA. Film w polskich kinach od 20 stycznia.

Zwiastun filmu "Manchester by the Sea"