Wciągające seriale: 15 serii Netflixa, HBO Max i Amazon Prime, od których nie można się oderwać

Jeśli kochacie wciągające seriale, które już po pierwszym odcinku zatrzymują was przed ekranem na długie godziny, „Fargo” i „Sukcesja” to idealne pozycje. Walka o wpływy w rodzinnym imperium i historia nieudacznika, który po zamordowaniu żony odkrywa nowe ja to dopiero początek.

Zbliża się weekend i jeśli szukacie wciągających seriali, które nie dadzą wam się oderwać od telewizora w sobotnie i niedzielne wieczory, mamy dla was aż 15 porywających historii. Każda z tych serii została wyróżniona nagrodami krytyków. W naszym zestawieniu znajdziecie opowieści kryminalne („Detektyw”, „Fargo”), obyczajowe („Wielkie kłamstewka”), wojenne („Kompania braci”) czy też katastroficzne („Czarnobyl”).

Fanom wciągających seriali z kryminalnym zacięciem musimy polecić „Fargo”. To jedna z serii, w których bohaterowie są tak wstrętni (na wiele sposobów), że nie sposób zarówno ich polubić, jak i zapomnieć. Lester Nygaard (Martin Freeman) jest sprzedawcą ubezpieczeń, któremu w życiu nie wyszło. Żona często porównuje go do jego brata – wyższego, lepiej zarabiającego i przystojniejszego. Jakby tego mało, Lesterowi nadal psuje krew kolega z czasów szkolnych. Gdy przypadkowo wpada w szpitalu na Lorne’a Malvo (rola Billy’ego Boba Thorntona to perełka), żali mu się ze swoich problemów. Nikt nie wie, kim jest ten mężczyzna, ale z pewnością nie wygląda na sympatycznego faceta. Niedługo później dręczyciel Lestera umiera. Następnie w jego domu dochodzi do masakry, podczas której giną jego żona i policjant. Choć Lester twierdzi, że to sprawka szalonego przestępcy, funkcjonariuszka Molly Solverson (Allison Tolman) nie wierzy w jego wersję. Z czasem w Minnesocie dzieje się coraz więcej dziwnych i niepokojących wydarzeń.

„Fargo” zdobył trzy Złote Globy i trzy nagrody Emmy. Seria jest inspirowana filmem braci Coen o tym samym tytule, jednak nie oddaje wiernie jego fabuły, a z czasem przedstawia zupełnie nowe historie i bohaterów. W kolejnych sezonach pojawiają się m.in. Ewan McGregor (świetna podwójna rola) oraz David Thewlis (swoją odrażającą kreacją może śmiało konkurować z Billym Bobem Thorntonem).

Jeśli lubicie wciągające seriale, które wyłamują się ze schematów, „The End of the F***ing World” to coś dla was. Nietypowi, dziwaczni bohaterowie, nastrojowa muzyka i czarny humor nie pozwalają widzowi nudzić się nawet przez moment. Na pierwszy rzut oka James nie wyróżnia się z tłumu. Jednak niepozorny, cichy chłopak w myślach w głowie popełnia morderstwo za morderstwem. W szkolnej stołówce poznaje Alysse – chamską i bezczelną dziewczynę, która nie przejmuje się opinią innych. Oboje tworzą nieobliczalny duet, który wyrusza w długą, pełną komplikacji podróż. Para głównych aktorów, Alex Lawther i Jessica Barden podbiła serca widzów. Sam serial pod powłoką humoru i mocnych dialogów skrywa pewną prawdę o problemach dzisiejszej młodzieży.

Dzieło Donalda Glovera, komika i rapera znanego pod pseudonimem Childish Gambino należy do ścisłego grona wciągających seriali, które na zawsze odcisnęły piętno na amerykańskiej kulturze. Produkcja określana jako „Twin Peaks” z raperami czy też „The Blackest Show Ever” trafnie opowiada o rasizmie. „Atlanta” to historia dwóch kuzynów, którzy robią karierę w świecie rapu. Po rzuceniu studiów w Princeton Earnest wraca do rodzinnej Atlanty w stanie Georgia. Ledwo wiąże koniec z końcem, sprzedając karty kredytowe linii lotniczych. Cały czas zalega z czynszem, o czym przypomina mu kobieta, z którą ma dziecko i współlokatorka, Van. Gdy jego kuzyn Alfred, najpopularniejszy raper w mieście, nagrywa popularny numer, „Earn” widzi w tym szansę na sukces.

Na pozór prosta historia została przez Donalda Glovera pokazana w niezwykle kreatywny sposób. Twórca łączy zarówno bardzo realistyczne, jak i surrealistyczne wątki, dzięki którym podejmuje debatę na temat problemów związanych z rasowością i płciowością. Nie brakuje naprawdę dziwacznych zabiegów, jak choćby wątek czarnoskórego nastolatka, który myśli, że jest białym 35-latkiem. Oprócz tego serial pęka w szwach od komicznych sytuacji, gagów i błyskotliwych dialogów. W rolę Earnest wcielił się sam Donald Glover. W serii zobaczymy też Lakeitha Stanfielda, Briana Tyree’a Henry’ego oraz Zazie Beetz.

Na naszej liście wciągających seriali znajdzie się również coś dla fanów historii o superbohaterach. „The Boys” to seria, która może zainteresować także widzów, którzy na co dzień nie sięgają po produkcje Marvela czy DC. Na małym ekranie wreszcie widzimy postaci o nadprzyrodzonych mocach, które jednak nadal pozostają do bólu ludzcy. Gdy akurat nie grają w reklamach i nie ratują świata, sięgają nieczyste zagrywki, by spełnić swoje ambicje, zmagają się z uzależnieniami, stosują mobbing, bywają próżni, a nawet organizują orgie. Są kimś w rodzaju supercelebrytów, a pracownicy od PR przez ich wybryki mają ręce pełne pracy. Jeśli myślicie, że „Deadpool” to bajka dla dzieci, przy „The Boys” naprawdę opadną wam szczęki.

O tym, jak bardzo toksyczni, aroganccy i po prostu źli potrafią być superbohaterowie, przekonuje się Hugh (Jack Quaid). W trakcie pogoni za złodziejami jeden z członków najsłynniejszej korporacji, zrzeszającej herosów, najszybszy człowiek na Ziemi (prywatnie narkoman i facet zżerany przez kompleksy) przebiega przez ukochaną Hugha i dosłownie zmienia ją w mokrą plamę krwi. Cała sprawa szybko zostaje zamieciona pod dywan. Nie po raz pierwszy wpływowi ludzie tuszują błędy superbohaterów. Pomoc mężczyźnie w dokonaniu zemsty oferuje Billy Rzeźnik (Karl Urban), który nienawidzi całej paczki herosów i zamierza ją zniszczyć.

Fani „Breaking Bad” dobrze wiedzą, że to prawdziwy killer wśród wciągających seriali. Gdy okazało się, że Netflix robi nową serię, w której pojawią się bohaterowie ze świata Waltera White’a, reakcje były mieszane, bo przebicie lub choćby wyrównanie do poziomu „Breaking Bad” wydawało się misją niemożliwą. Tym razem twórcy postanowili skupić się na Saulu Goodmanie – prawniku, który pracował dla Heisenberga.

Naszego bohatera poznajemy na samym początku kariery, gdy jeszcze nazywa się Jimmy McGill. Aspirujący do zostania znanym adwokatem w Albuquerque mężczyzna (w tej roli oczywiście Bob Odenkirk) ma strasznego pecha, problemy rodzinne, przeważnie pusty portfel i sporo za uszami. Z pewnością nie jest postacią, jaką znamy z „Breaking Bad”. Twórcy zrobili to samo, co w przypadku Waltera White’a – nie spiesząc się, z dokładnością pokazali proces przemiany postaci.

W „Zadzwoń do Saula” spotkamy bohaterów, z którymi mieliśmy już styczność w „Breaking Bad”: Mike’a Ehrmantrauta, Gustavo Fringa i oczywiście Waltera White’a oraz Jesse’ego Pinkmana. Przypominamy, że ta hitowa produkcja znalazła się na naszej liście top 10 seriali Netflixa.

Czy wciągające seriale mogą opowiadać o kłótniach o rodzinną firmę? Mogą – szczególnie jeśli mówimy o rodzinie Royów i ich medialnym imperium. Royowie należą do małego i niezwykle uprzywilejowanego procenta populacji. Wakacje spędzają na luksusowych jachtach, biorą kokainę, bawią się w knajpach, gdzie nie podaje się cen win, bo jest tak nieprzyzwoicie wysoka, piją wódkę z płatkami złota i nie ruszają się bez szoferów. Oprócz tego są wulgarni, zepsuci i nielojalni. W dodatku ich media mają duży wpływ na społeczne nastroje. Lewicowi publicyści nie lubią tego.

Gdy głowa rodziny, Logan Roy (genialnie szarżujący Brian Cox) czuje, że powinna wskazać swojego następcę, wybór pada na Kendalla (przekonywująco smutny do bólu Jeremy Strong). Z jednej strony jego ambitny i inteligentny syn marzy o tym, by stanąć za sterami imperium, ale z drugiej – nadal jest niepewnym siebie, zagubionym mężczyzną z kilkoma odwykami na koncie, na które trafił przez narkotyki. Logan jednak nie chce tracić wpływów i w ostatniej chwili zmienia zdanie, co wywołuje walkę o fotel prezesa, w której nie brakuje spisków i ciosów poniżej pasa.

Każde z dzieci Logana chce swój kawałek tortu. Roman (także świetna kreacja Kierana Culkin, brata Macaulaya Culkina) jest zdominowanym przez ojca błaznem, wymachującym na prawo i lewo niestosownymi żartami, skrywającym swoje problemy na tle seksualnym. Pozornie stojąca z boku Shiv (Sarah Snook), która udaje, że nie zależy jej na przejęciu wpływów, ale cały czas kręci się blisko ojca i gdy pojawia się konieczność, okazuje się mistrzynią intryg. Jej partner, Tom (Matthew Macfadyen) to jeden z najbardziej śliskich typów, jakich poznacie. Ślini się na myśl o tym, by wejść do rodziny tak zamożnych ludzi. Oprócz nich mamy też kuzyna Grega (Nicholas Braun), który przypadkowo znalazł się w centrum wojny o imperium oraz trzymanego z dala od wszystkiego, najstarszego z rodzeństwa, przygłupiego Connora (Alan Ruck).

„Wszystko w życiu robiłem dla dzieci”, powtarza Logan. Skoro tak było, to dlaczego jego synowie i córka czują się skrzywdzeni przez ojca? Choć każde z nich wytknęłoby mu wiele, to jednak cały czas zależy im na tym, by mu wreszcie zaimponować.

W naszym zestawieniu wciągających seriali nie mogło zabraknąć miejsca dla bijącej rekordy popularności serii o głośnym wypadku jądrowym. „Czarnobyl” to produkcja niezwykle przygnębiająca, ale także bardzo udana. Choć amerykańskie dzieła o katastrofach przyzwyczaiły nas do efekciarstwa, rozmachu oraz heroizmu, w tym przypadku tego nie dostajemy. Przyglądamy się pięknie nakręconej tragedii z nastrojową muzyką Hildur Guðnadóttir i bardzo szybko orientujemy się, że tu wszyscy są przegrani. Warto wyróżnić rolę Walerija Legasowa (Jared Harris) oraz Borisa Szczerbiny (Stellan Skarsgård). Jeśli interesują was historie o kraju naszych sąsiadów, przygotowaliśmy listę seriali ukraińskich, którą możecie już sprawdzić.

Do jednych z najbardziej wciągających seriali możemy śmiało zaliczyć „Detektywa”. Już po pierwszym odcinku widzowie śledzili rozwój wydarzeń z wypiekami na twarzy. Sezon otwierający serię okazał się strzałem w dziesiątkę. Mamy tu niezwykle utalentowanych aktorów – pierwsze skrzypce grają Matthew McConaughey oraz Woody Harrleson – historię brutalnego zabójstwa oraz intrygujące i niełatwe do zaszufladkowania portrety psychologiczne.

Pewnego dnia na terenie Luizjany dochodzi do rytualnego mordu. Sprawą zajmują się detektywi Rust Cohle oraz Marty Hart. Pierwszy długi czas pracował pod przykrywką i przeniknął do świata morderców, gwałcicieli, handlarzy narkotyków i gangów motocyklowych. Stał się skrytym introwertykiem, który ucisza swoje demony używkami. Co jakiś czas zastanawiamy się, czy to popadający w szaleństwo socjopata, czy może śledczy filozof. Jego partner to typowy śledczy, który zjadł zęby na pracy w policji. W domu czeka na niego kochająca żona i córka, zimne piwo, biały płot i trawnik do skoszenia. Racjonalny i twardo stąpający po ziemi Marty komplikuje sobie życie, spotykając się z młodszą kochanką. Nic dziwnego, że początkowo współpraca Cohle’a i Harta niezbyt się układa. Panowie są z zupełnie innych światów. Po 17 latach od zbrodni detektywi udzielają zeznań na temat tego, co się stało. Podczas retrospekcji coraz lepiej poznajemy makabryczne szczegóły śledztwa oraz historię relacji obu bohaterów.

Gdy będzie wam brakowało wciągających seriali, w których wszystko jest tak zagmatwane, że trudno się połapać, powinniście sięgnąć po „Rozdzielenie”. Co gdyby tak móc podzielić swoją osobowość na dwie – tę, która chodzi do pracy i tę, która spędza czas poza nią? Genialne rozwiązanie, a może niebezpieczna zabawa?

Marka (Adam Scott) poznajemy, gdy rozpacza w samochodzie. Ma zapuchniętą twarz i wszystko wskazuje na to, że nie jest w najlepszej kondycji psychicznej. Jednak gdy zjeżdża windą do pracy, na jego twarzy pojawia się nagle spokojny, ciepły uśmiech. Podpisując kontrakt z tajemniczą firmą, zgodził się na rozdzielenie wspomnień. Mark, który właśnie wysiada z windy, nie ma pojęcia, że jeszcze kilka minut temu był w rozsypce. Co za tym idzie – Mark, który przesiaduje w domu, nie wie, czym zajmuje się w biurze.

Co ciekawe, ani widzowie, ani pracownicy działu Rafinacja Makrodanych nie wiedzą, co dokładnie robią w godzinach pracy, choć spędzają przed ekranami komputerów całe swoje życie. Kierują się jednak dobrem firmy i idą z duchem sukcesu. Wypełniają powierzane im zadania z uśmiechem od ucha do ucha. Sytuacja nieco się komplikuje, gdy najlepszy przyjaciel Marka (tego z pracy) znika z biura i nawiązuje kontakt z jego alternatywną wersją (spoza pracy). Wkrótce do zespołu dołącza niepokorna Helly (Britt Lower), a my – podobnie jak bohaterowie – mamy coraz więcej pytań.

Wśród wciągających seriali nie mogło zabraknąć serii o słynnym miasteczku Twin Peaks, w którym Agent Cooper popija „cholernie dobrą kawę”, a mieszkańcy zajadają się plackami wiśniowymi, śniadaniami składającymi się z jajek i boczku, a wszystko to popijają sokiem pomarańczowym. Czyli amerykańskie lata 90. pełną gębą. Najważniejszą kwestią jest jednak rozwiązanie brutalnego morderstwa uroczej dziewczyny, szkolnej miss, której ciało zostało porzucone na plaży. Wszyscy pytają: kto zabił Laurę Palmer? Akcja rozgrywa się w gęsto zalesionym stanie Waszyngton, co dodaje jeszcze większej tajemniczości.

David Lynch serialem „Miasteczko Twin Peaks” i jego odnowioną wersją „Twin Peaks” wyznaczył nowe tory telewizji. Seria z lat 90. z pewnością wyprzedzała swoje czasy. Ponoć zachwycał się nią nawet Sekretarz Generalny Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, Michaił Gorbaczow. Kryminalna opowieść z surrealistycznymi wątkami przeniknęła na dobre do popkultury.

Ta produkcja udowadnia, że da się robić wciągające seriale, opowiadając pozornie znane już nam historie w nowy sposób. Już na początku serii dowiadujemy się, że doszło do morderstwa. Przez kolejne odcinki mamy szansę obstawić, kto popełnił morderstwo. Czy mogła to być, któraś z matek wiodących idealne życie? Bohaterki spełniają się jako zaradne bizneswoman albo szczęśliwe żony – czasem nawet łączą jedno z drugim.

Jednak w małym mieście Monterey, pełnym luksusowych domków aż roi się od wielkich kłamstewek. Przekonujemy się o tym, poznając Celeste Wright (Nicole Kidman), Madeline Mackenzie (Reese Witherspoon), Jane Chapman (Laura Dern) oraz Renata Klein (Laura Dern). Z czasem okazuje się, że choć mogą sobie nawzajem czegoś zazdrościć, to żadna z nich nie żyje z dala od problemów.

Szukając wciągających seriali z zabójstwem i śledztwem dziennikarskim w tle, powinniście zatrzymać się przy „Ostrych przedmiotach”. Warto zwrócić uwagę na to, że za reżyserię odpowiada twórca „Wielkich kłamstewek”, co już wręcz skazało tę produkcję na sukces. Podobnie jak w serii o matkach z Monterey, w „Ostrych przedmiotach” najważniejsze nie jest to, kto zabił.

Niepokorna Camille Parker uciekła jak najdalej z małego miasteczka, żeby móc rozwijać swoją pasję i zostać dziennikarką. Bohaterka grana przez Amy Adams jest cenioną redaktorką, ale nie da się ukryć, że ma wiele problemów. Camille codziennie od rana tankuje alkohol, pali papieros za papierosem i się samookalecza. Gdy w jej rodzinnej miejscowości dochodzi do brutalnego morderstwa nieletniej dziewczyny, wraca na stare śmieci, by poprowadzić śledztwo. Szybko zauważamy, że jej przeszłość i relacje z matką oraz innymi mieszkańcami są znacznie bardziej interesujące niż wątek kryminalny. Skoro podobają wam się serie z takim zacięciem, polecamy wam naszą listę angielskich seriali kryminalnych.

Jeśli jesteście fanami wciągających seriali wojennych, „Kompania braci” porwie wasze serca. Odpowiadający za produkcję Steven Spielberg i Tom Hanks celowo nie obsadzili hollywoodzkich gwiazd. Chcieli, by widzowie widzieli w twarzach bohaterów zwyczajnych ludzi. Nie jest to jedyny trafny pomysł twórców. Dzięki kręceniu kamerą z ręki scen batalistycznych mamy wrażenie, jakbyśmy sami znajdowali się na polu walki.

„Kompania braci” to opowieść o pułku amerykańskiej piechoty spadochronowej, który poznaje piekło II wojny światowej. Wartością serialu są przede wszystkim relacje między żołnierzami. Twórcy postawili na realizm, pokazując nam przemianę bohaterów, którzy z wesołych, spragnionych przygód chłopaków, zmienili się w pokiereszowanych zarówno fizycznie, jak i psychicznie mężczyzn. Choć wojna się skończyła, to dla nich nic już nie będzie takie samo.

Okazuje się, że wciągające seriale można kręcić nie tylko w pięknych, luksusowych restauracjach i eleganckich barach pięciogwiazdkowych hoteli, ale również w małej knajpie z kanapkami. „The Bear” okazał się hitem 2022 roku, a grający główną rolę Jeremy Allen White na pewno będzie teraz pod obserwacją krytyków.

Młodszy szef kuchni, Carmy pracował w najlepszej nowojorskiej restauracji pod okiem największych mistrzów. Jednak decyduje się wrócić do rodzinnego Chicago, żeby przejąć bar z kanapkami, który brat przepisał mu w testamencie. Kucharz nie zdawał sobie sprawy, jak dużych rozmiarów jest ciężar, który spada na jego barki. Lokal zmaga się z poważnymi problemami – od finansowych po kadrowe.

Świetną pracę wykonuje tu kamera, która idealnie oddaje warunki pracy w kuchni. Jest ciasno, gorąco i wszystko dzieje się z wielką dynamiką, za którą trzeba nadążyć, bo liczy się tu i teraz. Dzięki temu podejściu widzowie pozostają zamknięci w kuchni razem z aktorami. Poza Whitem w serialu zagrali także Ebon Moss-Machrach, Ayo Edebiri, Abby Elliott oraz Liza Colón-Zayas.

Naszą listę wciągających seriali zamykają „Kroniki Times Square” z Jamesem Franco w podwójnej roli. Grana przez Maggie Gyllenhaal, samotna matka Eileen Merrell stara się zapewnić lepsze życie kilkuletniemu synkowi. Po zmroku zmienia się w Candy – blond prostytutkę, która zarabia na nowojorskim Times Square. Rozwój przemysłu pornograficznego w Stanach Zjednoczonych może być dla niej szansą.

Dobry interes w raczkującej branży wyczuwają także bliźniacy Vincent i Franki Martino (James Franco). Jeden z nich stara się odkładać, co się da, pracując za barem. Drugi – zadłużony u połowy miasta – przemyka niezauważony licami Nowego Jorku. Problem w tym, że wrogowie łatwo ich mylą. Pogoń za amerykańskim snem w wersji dla dorosłych.

Jeśli to dla was za mało, poniżej prezentujemy inne wciągające seriale, które mogą wam przypaść do gustu. Obiecujemy - nie poprzestaniecie na jednym odcinku!