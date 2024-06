Justyna Steczkowska to niewątpliwie ikona polskiej sceny muzycznej. Jej utwory znane są nie tylko w Polsce, ale również na świecie. Wokalistka ma niezwykle zapełniony grafik, jednak w ostatnim czasie znalazła czas i zaśpiewała na ślubie swojej fanki. Co zaważyło na tym, że Justyna Steczkowska zdecydowała się to zrobić? Zobaczcie, co powiedziała przed naszą kamerą.

Justyna Steczkowska nie śpiewa na ślubach? Są wyjątki

Niedawno media obiegła informacja, że Justyna Steczkowska zaśpiewała na ślubie fanki. Teraz przed naszą kamerą zdradziła, że nie przyjmuje propozycji wystąpień na weselach z jednego, prostego powodu. Z jakiego? Zobaczcie sami!

Ja na weselach nie śpiewam(...) Mam bardzo złe doświadczenia z tym związane(...) to było miejsce nie dla mnie, nie czułam się tam nie sobą, czułam się niekomfortowo - zdradziła Justyna Steczkowska.

Jest jednak pewien wyjątek, dla którego Justyna Steczkowska jest w stanie zaśpiewać na ślubie:

Na ślubie... bardzo często mnie proszą, oczywiście jest to rzecz niemożliwa i zdarza mi się to bardzo rzadko i tylko wtedy, kiedy poczuję taką chęć z serca i śpiewałam na ślubie swojej rodziny

W niedalekiej przyszłości Justyna Steczkowska zaśpiewa na jednym ze ślubów. Jeśli chcecie dowiedzieć się, kto będzie tym szczęśliwcem to koniecznie obejrzyjcie wideo, które zamieszczone jest powyżej.

